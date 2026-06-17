SpaceX обогнала Amazon по рыночной стоимости, став пятой в мире

Компания SpaceX под руководством Илона Маска демонстрирует неожиданные результаты после выхода на открытый фондовый рынок. В ходе торгов во вторник цена акций компании резко выросла, и ее общая рыночная стоимость на короткое время превысила показатели гиганта Amazon. Этот показатель вывел SpaceX в пятерку самых дорогих компаний мира. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно данным биржи Nasdaq, в пик торгов капитализация SpaceX достигла 2,9 триллиона долларов. Хотя к концу торгового дня цена акций немного снизилась, компания показала, что может составить серьезную конкуренцию таким технологическим гигантам, как Microsoft. Примечательно, что этот рост происходит в то время, когда компания реструктуризирует свое подразделение AI и сообщает о финансовых убытках.

Искусственный интеллект и новые приобретения

Столь стремительному росту стоимости SpaceX способствовало несколько факторов. Во-первых, компания объявила о покупке стартапа Cursor, который пишет код на базе искусственного интеллекта. Эта сделка включает пакет акций стоимостью 60 миллиардов долларов. Также большой интерес инвесторов вызвали соглашения с Anthropic и Google об аренде вычислительных мощностей.

Ранее Илон Маск интегрировал проект xAI в структуру SpaceX. Хотя он признал, что изначально подразделение искусственного интеллекта было выстроено неправильно, сейчас он подчеркивает, что все процессы восстанавливаются с нуля на прочном фундаменте. Инвесторы верят, что SpaceX станет не только космическим перевозчиком, но и триллионным АИ-бизнесом.

Финансовые показатели и рыночные колебания

Интересно, что при выручке в 18,7 миллиарда долларов в прошлом году SpaceX в итоге зафиксировала убыток в 4,9 миллиарда долларов. Для сравнения, Amazon при объеме продаж в 717 миллиардов долларов получила чистую прибыль в размере 78 миллиардов долларов. Несмотря на это, участники рынка ставят будущий потенциал компании Маска выше текущего финансового состояния.

По мнению экспертов, чрезвычайно высокая волатильность акций SpaceX связана с тем, что в открытой продаже находится всего 4% акций. Дефицит акций приводит к тому, что любая крупная покупка или продажа резко влияет на цену. За один день инвесторы обменялись более чем 300 миллионами акций, что составляет более половины всех акций в свободном обращении.

На данный момент SpaceX привлекла около 86 миллиардов долларов нового капитала через открытые торги. Ожидается, что эти средства будут направлены на реализацию амбициозных планов компании по полетам на Марс и развитию сферы искусственного интеллекта. Эти изменения интересны и для любителей технологий в Узбекистане, так как SpaceX и ее проект Starlink могут сыграть важную роль в расширении интернет-покрытия в нашем регионе.