Сотрудничество Honda и КуантумСкапе: эпоха твердотельных аккумуляторов приближается

Компания Honda, один из ведущих представителей японского автопрома, сделала важный шаг в развитии технологии твердотельных (солид-стате) аккумуляторов, которая призвана произвести революцию на рынке электромобилей. Компания подписала соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве с КуантумСкапе — одним из самых перспективных стартапов в этой области из США. Ожидается, что данное соглашение выведет запас хода и безопасность электромобилей на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, данное партнерство рассчитано на несколько лет и предполагает совершенствование платформы КС и архитектуры твердотельных батарей компании КуантумСкапе. Контракт подписан с исследовательским подразделением Honda Р&Д в составе Honda Мотор, которое будет выступать в качестве основного контрактного партнера КуантумСкапе.

Технологическое преимущество и испытания

Твердотельные аккумуляторы отличаются от традиционных литий-ионных батарей более высокой плотностью энергии, более быстрой зарядкой и практически полным отсутствием риска возгорания. Исполнительный директор центра Honda Р&Д Ацуши Огава отметил, что технология КС продемонстрировала свои уникальные преимущества в ходе первичных оценок. Компания рассматривает возможности применения этой технологии не только в автомобилях, но и в различных других областях.

По словам генерального директора КуантумСкапе доктора Сивы Сиварама, сотрудничество с таким производителем, как Honda, предъявляющим высокие требования к инженерному совершенству и качеству, является для них большим признанием. Данное соглашение свидетельствует о растущем доверии к твердотельным литий-металлическим батареям. Эти системы обеспечивают компактность при одновременном повышении эффективности хранения энергии.

Влияние на глобальный рынок

Для регионов с резко меняющимся климатом, таких как Узбекистан, твердотельные батареи имеют огромное значение. Поскольку такие аккумуляторы не теряют своих свойств при экстремально высоких или низких температурах, это продлевает срок эксплуатации электромобилей. Продукты, созданные в результате сотрудничества Honda и КуантумСкапе, в будущем могут значительно повысить конкурентоспособность японских электромобилей, выходящих на рынок Центральной Азии.

Стоит отметить, что компания КуантумСкапе уже давно поддерживается концерном Volkswagen. Теперь присоединение такого гиганта, как Honda, приближает сроки массового производства твердотельных батарей. В настоящее время многие автопроизводители стремятся внедрить эту технологию в конвейер к концу 2020-х годов.

Эта многолетняя исследовательская программа направлена не только на совершенствование самих батарей, но и на оптимизацию процессов их промышленного производства. В будущем это будет способствовать снижению стоимости электромобилей и позволит им полноценно конкурировать с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.