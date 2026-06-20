Сотрудничество Honda и КуантумСкапе: эпоха твердотельных аккумуляторов приближается

·31·Технологии
Сотрудничество Honda и КуантумСкапе: эпоха твердотельных аккумуляторов приближается

Компания Honda, один из ведущих представителей японского автопрома, сделала важный шаг в развитии технологии твердотельных (солид-стате) аккумуляторов, которая призвана произвести революцию на рынке электромобилей. Компания подписала соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве с КуантумСкапе — одним из самых перспективных стартапов в этой области из США. Ожидается, что данное соглашение выведет запас хода и безопасность электромобилей на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, данное партнерство рассчитано на несколько лет и предполагает совершенствование платформы КС и архитектуры твердотельных батарей компании КуантумСкапе. Контракт подписан с исследовательским подразделением Honda Р&Д в составе Honda Мотор, которое будет выступать в качестве основного контрактного партнера КуантумСкапе.

Технологическое преимущество и испытания

Твердотельные аккумуляторы отличаются от традиционных литий-ионных батарей более высокой плотностью энергии, более быстрой зарядкой и практически полным отсутствием риска возгорания. Исполнительный директор центра Honda Р&Д Ацуши Огава отметил, что технология КС продемонстрировала свои уникальные преимущества в ходе первичных оценок. Компания рассматривает возможности применения этой технологии не только в автомобилях, но и в различных других областях.

По словам генерального директора КуантумСкапе доктора Сивы Сиварама, сотрудничество с таким производителем, как Honda, предъявляющим высокие требования к инженерному совершенству и качеству, является для них большим признанием. Данное соглашение свидетельствует о растущем доверии к твердотельным литий-металлическим батареям. Эти системы обеспечивают компактность при одновременном повышении эффективности хранения энергии.

Влияние на глобальный рынок

Для регионов с резко меняющимся климатом, таких как Узбекистан, твердотельные батареи имеют огромное значение. Поскольку такие аккумуляторы не теряют своих свойств при экстремально высоких или низких температурах, это продлевает срок эксплуатации электромобилей. Продукты, созданные в результате сотрудничества Honda и КуантумСкапе, в будущем могут значительно повысить конкурентоспособность японских электромобилей, выходящих на рынок Центральной Азии.

Стоит отметить, что компания КуантумСкапе уже давно поддерживается концерном Volkswagen. Теперь присоединение такого гиганта, как Honda, приближает сроки массового производства твердотельных батарей. В настоящее время многие автопроизводители стремятся внедрить эту технологию в конвейер к концу 2020-х годов.

Эта многолетняя исследовательская программа направлена не только на совершенствование самих батарей, но и на оптимизацию процессов их промышленного производства. В будущем это будет способствовать снижению стоимости электромобилей и позволит им полноценно конкурировать с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

HondaQuantumScapeЭлектромобильАккумуляторТехнология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция безопасности в Android: Google вводит проверку разработчиков приложенийРеволюция безопасности в Android: Google вводит проверку разработчиков приложенийСегодня, 18:24Huawei Nova 17: получит аккумулятор на 7000 mAh и перископическую камеруHuawei Nova 17: получит аккумулятор на 7000 mAh и перископическую камеруСегодня, 17:52Google и Рефик Анадол представили Даталанд — первый в мире музей искусственного интеллектаGoogle и Рефик Анадол представили Даталанд — первый в мире музей искусственного интеллектаСегодня, 16:54Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полейPlaymatch: упрощает работу владельцам футбольных полейСегодня, 16:33Земля максимально удалится от Солнца: подробности явления афелияЗемля максимально удалится от Солнца: подробности явления афелияСегодня, 16:28Абсолютное превосходство в космической гонке: SpaceX заняла почти 90% мирового рынкаАбсолютное превосходство в космической гонке: SpaceX заняла почти 90% мирового рынкаСегодня, 15:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу