Личный самолёт для Салаха: «Трабзонспор» сделал большой шаг
В вопросе будущего Мохаммеда Салаха произошёл неожиданный поворот. Согласно последним сообщениям из Турции, египетская звезда достиг договорённости с «Трабзонспор» по условиям двухлетнего контракта.
Самое интересное, что клуб уже подготовил специальный план для доставки Салаха в Турцию. Если все процессы пойдут по плану, 5 августа футболист прилетит в Стамбул на личном самолёте.
Сообщается о достижении двухлетнего соглашения
По информации турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, переговоры между «Трабзонспор» и Мохаммедом Салахом завершились положительно.
Сообщается, что стороны достигли принципиальной договорённости о двухлетнем контракте. Теперь ожидается приезд футболиста в Турцию, прохождение медицинского обследования и подписание соглашения.
Британская пресса также, ссылаясь на сообщения из Турции, написала, что Салах достиг двухлетней договорённости с «Трабзонспор». Однако клуб пока не сделал официального заявления о трансфере.
Салаха доставят на личном самолёте
По данным источника, 34-летний нападающий в настоящее время находится в Греции.
«Трабзонспор» 5 августа отправит личный самолёт, чтобы доставить Салаха из Греции в Стамбул. Планируется, что сначала футболист приземлится в Стамбуле, а затем отправится в Трабзон для завершения трансферного процесса.
Этот план может свидетельствовать о том, что переговоры значительно продвинулись. Обычно клубы организуют специальный самолёт для футболиста только на заключительном этапе договорённостей.
Тем не менее до подписания контракта и официального объявления клуба считать трансфер полностью завершённым пока рано.
Зарплата в 17 миллионов евро и дополнительные бонусы
Ранее в турецкой прессе появлялись сообщения о том, что «Трабзонспор» предложил Салаху зарплату в размере 17 миллионов евро в год.
Предлагаемый финансовый пакет может включать:
— зарплату в размере 17 миллионов евро в год;
— бонусы, зависящие от спортивных результатов;
— индивидуальные и командные премии;
— процент от продаж формы с именем Салаха.
Если двухлетний контракт будет заключён именно на таких условиях, только базовая зарплата футболиста может составить 34 миллиона евро. С учётом бонусов и коммерческих доходов общая сумма будет ещё выше.
Такой контракт может стать крупным событием не только для «Трабзонспор», но и для всей турецкой Суперлиги.
Легенда «Ливерпуля» открывает новую страницу
Мохаммед Салах покинул «Ливерпуль» после завершения сезона 2025/26. Английский клуб официально подтвердил уход египетского футболиста из команды.
Салах провёл в составе «Ливерпуля» девять лет и стал одним из самых ярких футболистов в истории клуба. В составе мерсисайдцев он сыграл 442 матча, забил 257 голов и отдал 120 результативных передач.
Египетский нападающий дважды становился чемпионом Англии вместе с «Ливерпулем», а также выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и другие престижные трофеи.
Теперь в его карьере может начаться совершенно новый этап.
Что получит «Трабзонспор»?
Если трансфер Салаха состоится, «Трабзонспор» приобретёт не только сильного нападающего, но и бренд мирового уровня.
Приход египетского футболиста может:
— повысить международную узнаваемость клуба;
— увеличить продажи формы и атрибутики;
— привлечь новых спонсоров;
— усилить интерес к чемпионату Турции.
С спортивной точки зрения ожидается, что скорость, индивидуальное мастерство и голевое чутьё Салаха выведут атаку «Трабзонспор» на новый уровень.
Однако его возраст, высокая зарплата и процесс адаптации к турецкому футболу также несут для клуба определённые риски.
Теперь всё внимание приковано к 5 августа
Пока основные сведения о трансфере основываются на сообщениях журналистов и зарубежных изданий. «Трабзонспор» не объявлял об официальном подписании контракта.
Поэтому личный самолёт, который, как сообщается, доставит Салаха 5 августа, и появление футболиста в Турции могут стать важнейшим этапом переговоров.
Если соглашение будет достигнуто, переход Мохаммеда Салаха в «Трабзонспор» станет одним из самых громких событий летнего трансферного окна.
Как вы думаете, сможет ли Салах показывать столь же высокие результаты в чемпионате Турции, как и в Англии? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!
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