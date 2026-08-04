Личный самолёт для Салаха: «Трабзонспор» сделал большой шаг

В вопросе будущего Мохаммеда Салаха произошёл неожиданный поворот. Согласно последним сообщениям из Турции, египетская звезда достиг договорённости с «Трабзонспор» по условиям двухлетнего контракта.

Самое интересное, что клуб уже подготовил специальный план для доставки Салаха в Турцию. Если все процессы пойдут по плану, 5 августа футболист прилетит в Стамбул на личном самолёте.

Сообщается о достижении двухлетнего соглашения

По информации турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, переговоры между «Трабзонспор» и Мохаммедом Салахом завершились положительно.

Сообщается, что стороны достигли принципиальной договорённости о двухлетнем контракте. Теперь ожидается приезд футболиста в Турцию, прохождение медицинского обследования и подписание соглашения.

Британская пресса также, ссылаясь на сообщения из Турции, написала, что Салах достиг двухлетней договорённости с «Трабзонспор». Однако клуб пока не сделал официального заявления о трансфере.

Салаха доставят на личном самолёте

По данным источника, 34-летний нападающий в настоящее время находится в Греции.

«Трабзонспор» 5 августа отправит личный самолёт, чтобы доставить Салаха из Греции в Стамбул. Планируется, что сначала футболист приземлится в Стамбуле, а затем отправится в Трабзон для завершения трансферного процесса.

Этот план может свидетельствовать о том, что переговоры значительно продвинулись. Обычно клубы организуют специальный самолёт для футболиста только на заключительном этапе договорённостей.

Тем не менее до подписания контракта и официального объявления клуба считать трансфер полностью завершённым пока рано.

Зарплата в 17 миллионов евро и дополнительные бонусы

Ранее в турецкой прессе появлялись сообщения о том, что «Трабзонспор» предложил Салаху зарплату в размере 17 миллионов евро в год.

Предлагаемый финансовый пакет может включать:

— зарплату в размере 17 миллионов евро в год;

— бонусы, зависящие от спортивных результатов;

— индивидуальные и командные премии;

— процент от продаж формы с именем Салаха.

Если двухлетний контракт будет заключён именно на таких условиях, только базовая зарплата футболиста может составить 34 миллиона евро. С учётом бонусов и коммерческих доходов общая сумма будет ещё выше.

Такой контракт может стать крупным событием не только для «Трабзонспор», но и для всей турецкой Суперлиги.

Легенда «Ливерпуля» открывает новую страницу

Мохаммед Салах покинул «Ливерпуль» после завершения сезона 2025/26. Английский клуб официально подтвердил уход египетского футболиста из команды.

Салах провёл в составе «Ливерпуля» девять лет и стал одним из самых ярких футболистов в истории клуба. В составе мерсисайдцев он сыграл 442 матча, забил 257 голов и отдал 120 результативных передач.

Египетский нападающий дважды становился чемпионом Англии вместе с «Ливерпулем», а также выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и другие престижные трофеи.

Теперь в его карьере может начаться совершенно новый этап.

Что получит «Трабзонспор»?

Если трансфер Салаха состоится, «Трабзонспор» приобретёт не только сильного нападающего, но и бренд мирового уровня.

Приход египетского футболиста может:

— повысить международную узнаваемость клуба;

— увеличить продажи формы и атрибутики;

— привлечь новых спонсоров;

— усилить интерес к чемпионату Турции.

С спортивной точки зрения ожидается, что скорость, индивидуальное мастерство и голевое чутьё Салаха выведут атаку «Трабзонспор» на новый уровень.

Однако его возраст, высокая зарплата и процесс адаптации к турецкому футболу также несут для клуба определённые риски.

Теперь всё внимание приковано к 5 августа

Пока основные сведения о трансфере основываются на сообщениях журналистов и зарубежных изданий. «Трабзонспор» не объявлял об официальном подписании контракта.

Поэтому личный самолёт, который, как сообщается, доставит Салаха 5 августа, и появление футболиста в Турции могут стать важнейшим этапом переговоров.

Если соглашение будет достигнуто, переход Мохаммеда Салаха в «Трабзонспор» станет одним из самых громких событий летнего трансферного окна.

Как вы думаете, сможет ли Салах показывать столь же высокие результаты в чемпионате Турции, как и в Англии? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!