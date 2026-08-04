Михаил Мудрик может сыграть в матче против «Ювентуса»

·46·Спорт
Михаил Мудрик может сыграть в матче против «Ювентуса»

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик после отмены дисквалификации присоединился к команде в поездке в Гонконг и готов выйти на поле в матче против «Ювентуса». По данным Goal.com, после благоприятного завершения допингового дела и возвращения футболиста к тренировкам главный тренер Хаби Алонсо подтвердил, что может рассчитывать на его услуги. Об этом Goal.com сообщает .

Украинский футболист был временно отстранён после обнаружения в его организме мельдония. Его последним матчем стала встреча против «Хайденхайма» в Лиге конференций в ноябре 2024 года, в которой он забил гол. После обращения в Спортивный арбитражный суд запрет был отменён. Во вторник Мудрик принял участие в открытой тренировке и был встречен аплодисментами местных болельщиков.

Возвращение на поле и физическая форма

На пресс-конференции на стадионе Кай-Тук главный тренер Хаби Алонсо выразил радость по поводу возвращения Мудрика в состав, отметив, что игроку потребуется некоторое время для восстановления полной спортивной формы. По словам Алонсо, футболист приехал прямо из аэропорта в отель и поделился с командой своими эмоциями.

«Вчера мы провели тренировку. Да, он может сыграть, хотя, вероятно, ещё рано рассчитывать на 90 минут. Однако его можно включить в заявку, и он способен выйти на поле», — сказал Хаби Алонсо. Специалист добавил, что с учётом длительных индивидуальных тренировок Михаила к оценке его состояния будут подходить очень осторожно.

Интерес на трансферном рынке и будущее

Хотя действующий контракт футболиста с «Челси» рассчитан ещё на пять лет, его будущее по-прежнему остаётся неопределённым. Три клуба английской Премьер-лиги, включая «Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда, связались с целью обсудить аренду украинского вингера. Алонсо заявил, что окончательное решение пока не принято и ситуация требует особого подхода.

Тем временем «Челси» усилил тренерский штаб специалистом по стандартным положениям Остином Макфи из «Астон Виллы». Новичок команды Дэнни Уэлбек также может принять участие в матче против «Ювентуса». Мудрик намерен восстановить игровую практику в предсезонных матчах и набрать оптимальную форму к старту сезона Премьер-лиги 24 августа в игре против «Фулхэма».

Михаил МудрикЧелсиХаби АлонсоЮвентусПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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