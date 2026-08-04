NASA выбрала Tesla Cybertruck для эвакуации астронавтов

Впервые в истории космических исследований NASA официально выбрала электрический пикап Tesla Cybertruck, принадлежащий SpaceX, для экстренной эвакуации экипажа миссии Крев-13. Ожидается, что это необычное решение станет важным поворотом в технологическом подходе агентства и значительно оптимизирует подготовку к будущим полётам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным иксбт.ком, ранее специалисты NASA использовали бронированные машины военного класса МРАП (Мине-Ресистант Амбуш Протектед), предназначенные для работы в опасных зонах. Эта тяжёлая техника отличалась прочностью и могла служить надёжным укрытием даже в неподвижном состоянии. Например, вес дверей некоторых таких машин достигал 272 килограммов.

Почему выбор пал на Tesla

Как объяснил представитель NASA Ричард Джонс, переход на электромобиль позволит экономить необходимые ресурсы и упростить рабочий процесс. Теперь не потребуется содержать отдельную машину МРАП и её специальный экипаж, что предотвратит пересечение ресурсов с другими ракетными запусками.

Отмечается, что Cybertruck уже успешно испытывается SpaceX во время собственных полётов. Было установлено, что электрический пикап способен быстрее традиционных бронированных машин покинуть опасную зону, а управлять им значительно удобнее. Интересно, что NASA не внесла в автомобиль никаких специальных изменений для этой миссии.

Вопросы безопасности и дальнейшие планы

Тем не менее надёжность электрического транспорта в чрезвычайных ситуациях по-прежнему остаётся важной темой для обсуждения. Напомним, Tesla ранее хвалила прочность стёкол автомобиля, однако во время презентации они разбились от удара металлического шара. Кроме того, по данным Национального управления безопасностью движения на трассах США (НХТСА), модель Cybertruck уже пережила 11 отдельных кампаний по отзыву из-за таких проблем, как застревание педали акселератора, отсоединение колёс и отказ инвертора.

Запуск миссии SpaceX Крев-13 запланирован не ранее 12 сентября 2026 года. В состав экипажа войдут астронавты NASA Джессика Ваткинс и Луке Деланей, представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрйк, а также космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников.

После прибытия на Международную космическую станцию (МКС) эта международная группа присоединится к 75-й экспедиции. Экипаж проведёт научные эксперименты по производству материалов в космосе, искусственному интеллекту, медицинским системам на основе дополненной реальности и печати человеческих тканей в качестве биопродуктов.