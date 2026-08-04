Барселона потратила рекордную сумму на трансфер Керолин

На рынке трансферов женского футбола состоялась беспрецедентно крупная сделка. Каталонская Барселона подписала бразильскую нападающую Керолин, выступавшую за Манчестер Сити. По данным Скай Спортс, этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории женского футбола и установил новый финансовый рекорд в истории Женской Суперлиги Англии (ВСЛ). Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Сообщается, что сумма сделки составила около 1,25 миллиона фунтов стерлингов. Эта монументальная сумма превзошла трансфер Оливии Смит, которая прошлым летом перешла из Ливерпуля в Арсенал за 1 миллион фунтов. Для Манчестер Сити это стала очень выгодная с финансовой точки зрения продажа, поскольку клуб приобрёл бразильскую футболистку всего 18 месяцев назад в чемпионате НВСЛ.

Изменения в составе Барселоны и новый этап

Приобретение Керолин пришлось на важный переходный период для чемпионок Европы. Во время летнего трансферного окна Барселона лишилась ряда ключевых игроков. Двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс и защитница Мапи Леон перешли в Лондон Сити Лайонесс, а Сальма Паральуэло присоединилась к сопернику по Лиге чемпионов — Лиону.

Поэтому руководство каталонского клуба выбрало именно Керолин в качестве главной цели, чтобы усилить и обновить линию атаки. По данным источников, бразильская футболистка подписала на стадионе Йохан Кройф долгосрочный контракт, действующий до лета 2030 года. Это означает, что она надолго связала своё будущее с каталонским клубом.

Резкий поворот в финансовой стратегии клуба

Этот трансфер открывает новую страницу в трансферной политике женской команды Барселоны. Исторически каталонский клуб придерживался осторожного подхода к приобретениям в женском футболе и не позволял трансферным суммам превышать 500 тысяч фунтов стерлингов. Предыдущий рекорд команды принадлежал английской полузащитнице Кире Уолш, которую в 2022 году приобрели у Манчестер Сити за 400 тысяч фунтов.

Благодаря трансферу Керолин клуб не только обновил этот показатель, но и увеличил его более чем вдвое. Этот шаг ясно показал, что Барселона твёрдо намерена сохранить господство на вершине европейского футбола, несмотря на растущую финансовую мощь английских и американских клубов.