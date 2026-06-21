Xiaomi выпустила бюджетный смартфон Poco К81 Pro на европейском рынке
Корпорация Xiaomi официально выпустила новый доступный смартфон Poco К81 Pro под своим брендом Poco на европейских рынках. Ожидается, что устройство выделится среди конкурентов в бюджетном сегменте благодаря своей доступной цене и аккумулятору с высокой энергоемкостью. На данный момент новая модель представлена покупателям в таких странах, как Германия и Испания. Об этом сообщает Иксбт.ком.
По данным иксбт.ком, в официальном интернет-магазине Xiaomi в Германии версия смартфона с памятью 4/256 GB продается по цене 147 евро. Также определена стоимость варианта с 128 GB постоянной памяти — 126 евро, однако в настоящее время эта более дешевая модель временно отсутствует в продаже из-за высокого спроса. Покупателям предлагаются три варианта цвета корпуса: черный, зеленый и золотистый.
Технические характеристики и возможности дисплеяPoco К81 Pro работает на базе процессора Унисок Т7250. Одним из главных преимуществ смартфона является его большой 6,9-дюймовый ИПС-экран. Несмотря на разрешение пикселей 1600 × 720 (ХД+), он поддерживает частоту обновления кадров 120 Hz. Это обеспечивает плавность работы интерфейса и контента, что является редкостью для устройств данной ценовой категории.
Автономность смартфона также впечатляет. В него установлен аккумулятор емкостью 6000 mAh, который обеспечивает пользователю как минимум два дня активного использования. Габариты устройства составляют 171,56 кс 79,47 кс 8,15 мм, а вес равен 208 граммам. На боковой грани корпуса расположен сканер отпечатков пальцев.
- Процессор: Унисок Т7250;
- Экран: 6,9 дюйма, 120 Hz;
- Память: 4/128 GB или 4/256 GB;
- Аккумулятор: 6000 mAh;
- Операционная система: HyperOS 3.
Камера и дополнительные функцииВ плане камер Poco К81 Pro обладает более скромными характеристиками: основная камера оснащена 13-мегапиксельным датчиком, а на передней панели расположен 8-мегапиксельный селфи-объектив. Это означает, что смартфон предназначен не столько для качественной съемки, сколько для длительного времени работы и выполнения повседневных задач.
Также в устройстве сохранен модуль NFC для современных платежей и 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников. В качестве программного обеспечения установлена новейшая оболочка HyperOS 3 от компании Xiaomi. Информации об официальном выходе данной модели на рынок Узбекистана пока нет, но, исходя из цен в Европе, он может стать одним из самых доступных смартфонов и в нашем регионе.
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