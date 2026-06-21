Дисплей без батареи: компания Вавешаре представила Э-Инк экран с питанием через NFC

·25·Технологии
Дисплей без батареи: компания Вавешаре представила Э-Инк экран с питанием через NFC

Вопрос энергоэффективности всегда был актуальным в мире технологий. Компания Вавешаре сделала революционный шаг, продемонстрировав новый 2,9-дюймовый Э-Инк дисплей, который работает полностью без батареи и беспроводным способом. Особенность устройства в том, что и энергию, необходимую для работы, и данные он получает напрямую через НФК-модуль смартфона. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новый гаджет основан на технологии электронных чернил (Э-Инк), которая потребляет энергию только в те секунды, когда изображение изменяется. После того как изображение сформировалось на экране, оно может сохраняться неделями или месяцами без какого-либо источника питания. Это полностью избавляет от необходимости в постоянной зарядке.

Технические возможности и принцип работы

Процесс работы устройства очень прост: пользователь выбирает нужное изображение или текст через специальное мобильное приложение и подносит смартфон к дисплею. Электромагнитное поле, передаваемое через NFC, обеспечивает достаточно энергии, чтобы «разбудить» экран и перераспределить пиксели. Дисплей имеет разрешение 296 × 128 пикселей и может отображать не только черно-белые, но и красные и желтые цвета.

Хотя технология впечатляет, у нее есть свои ограничения. Например, полное обновление изображения занимает около 16 секунд. В течение этого времени смартфон необходимо удерживать в непосредственной близости от дисплея. Поэтому данный экран предназначен не для динамических видео, а для отображения статических данных.

Сферы применения и цена

Вавешаре предлагает использовать этот продукт в широких коммерческих и бытовых целях. В частности, его можно применять в следующих направлениях:

  • умные ценники для магазинов;
  • электронные бейджи для сотрудников компании;
  • инвентарные этикетки на складах;
  • информационные таблички и указатели на дверях.
Интересным аспектом для потребителей также является стоимость устройства. Новый Э-Инк дисплей оценивается примерно в 28 долларов. Подобные решения будут особенно полезны для современных офисов и «умных» домов, стремящихся к энергосбережению и экологической устойчивости.

Подводя итог, разработка Вавешаре продемонстрировала новый этап в технологиях беспроводной передачи энергии. Ожидается, что в будущем такие экраны заменят множество бумажных этикеток в нашей повседневной жизни и помогут сократить количество отходов.

WaveshareE-InkNFCТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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