Новая эра в исследовании космоса: телескоп Nancy Grace Roman прибыл на космодром

Инфракрасная обсерватория нового поколения от NASA — космический телескоп Nancy Grace Roman — достигла важного этапа перед началом своей исторической миссии. Этот огромный научный аппарат был успешно доставлен из космического центра NASA Goddard в штате Мэриленд в космический центр Кеннеди во Флориде. Это событие открывает новую страницу в изучении тайн Вселенной, в частности, темной энергии и экзопланет. Об этом сообщает .

Процесс транспортировки телескопа отличался особой сложностью. На снимках с дрона, опубликованных известным космическим фотографом Джерри Пайком, запечатлено, как баржа Pegasus заходит в космический центр Кеннеди. Эта платформа, которую NASA на протяжении многих лет использует для перевозки крупногабаритных грузов, обеспечила безопасную доставку телескопа. По данным ixbt.com, теперь аппарат пройдет финальные этапы подготовки и испытаний перед запуском.

Широкий охват наблюдений и мощь SpaceX Falcon Heavy

Телескоп Nancy Grace Roman (ранее известный как WFIRST) впечатляет своими техническими возможностями. Он способен наблюдать за космосом под гораздо более широким углом, чем телескоп James Webb. Это позволит ученым сканировать огромные области Вселенной за короткое время и собирать статистические данные. В число основных целей миссии входят определение природы темной энергии, наблюдение за эффектами гравитационного линзирования и поиск тысяч новых планет за пределами Солнечной системы.

Задача по выводу этого сложного научного комплекса на орбиту возложена на одну из самых мощных ракет компании SpaceX — Falcon Heavy. Эта ракета, состоящая из трех ускорителей, обеспечит мощность, необходимую для доставки телескопа в глубокий космос. Запуск планируется с пусковой площадки LC-39A в космическом центре Кеннеди.

Согласно текущему плану, старт миссии назначен на 30 августа. По мнению специалистов, запуск телескопа Nancy Grace Roman может произвести настоящую революцию в области астрофизики. Он не только откроет новые миры, но и поможет найти ответы на самые сложные вопросы, связанные с расширением Вселенной.

Для любителей науки в Узбекистане подобные проекты также имеют большое значение. Современные технологии и сотрудничество частных компаний, таких как SpaceX, с NASA снижают стоимость космических исследований и коренным образом меняют представления человечества о космосе. Безусловно, первые данные, полученные с этого телескопа в ближайшие месяцы, окажутся в центре внимания мирового научного сообщества.