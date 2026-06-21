Видеоигры повышают психологическую устойчивость и уменьшают чувство одиночества

В современном обществе видеоигры часто воспринимаются как пустая трата времени или способ бегства от реальности. Однако новые научные исследования доказывают обратное. Выяснилось, что определенные типы игр могут повышать психологическую устойчивость человека и значительно уменьшать чувство социальной изоляции. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания Иксбт.ком, исследователи провели опрос среди 2252 взрослых людей старше 21 года. Участники ответили на вопросы о своих игровых привычках и эмоциональном состоянии. Результаты показали, что люди, увлекающиеся видеоиграми, чувствуют себя менее одинокими и проявляют более высокий уровень спокойствия в сложных ситуациях по сравнению с теми, кто не играет.

Польза открытых миров и спокойных игр

Один из авторов исследования Андреас Эйзингер подчеркнул, что положительный эффект наблюдается не во всех играх. В частности, стратегические проекты с открытым миром, такие как Те Легенд оф Зелда: Бреат оф те Вилд, а также игры с простой и дружелюбной атмосферой, такие как Ёши'с Крафтед Ворлд, оказывают благотворное влияние на психику. Те, кто предпочитает такие игры, обладают способностью не терять самообладание под давлением и быстрее восстанавливаться после неудач.

По мнению ученых, дело не в количестве времени, проведенном за игрой, а в характере игрового опыта. Выяснилось, что пользователи, которые сочетают различные жанры, формируют своего рода «эмоциональную диету». То есть комбинация сложных исследовательских игр и успокаивающих проектов служит лучшей защитой от стресса.

Новый инструмент в борьбе с одиночеством

Сегодня проблема одиночества рассматривается как серьезная угроза для общественного здравоохранения. Доказано, что социальная изоляция негативно влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье. Поэтому специалисты ищут дешевые и доступные способы уменьшения социальной изоляции. Видеоигры могут стать неожиданным, но эффективным решением в этом вопросе.

Стоит отметить, что результаты этого исследования согласуются с предыдущими научными выводами. Ранее проведенные исследования показали, что некоторые казуальные игры помогают уменьшить симптомы тревоги и депрессии. Новые данные наносят удар по стереотипам о том, что видеоигры изолируют людей от общества, и подтверждают их значимость в борьбе со стрессом.

Однако ученые особо подчеркнули один важный момент: видеоигры не могут заменить лечение серьезных психических заболеваний или профессиональную психологическую помощь. Их следует рассматривать только как дополнительный инструмент для управления ежедневным стрессом и поддержания эмоциональной стабильности. Тем не менее, доказательств положительного влияния игровой индустрии на здоровье человека становится все больше.