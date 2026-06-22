На Марсе впервые обнаружен минерал гранат: новые данные о прошлом Красной планеты

Международная группа ученых впервые успешно обнаружила минерал гранат в образце метеорита, прибывшего с Марса. Это открытие, сделанное в ходе анализа фрагмента метеорита НВА 8171 из коллекции Королевского музея Онтарио, было опубликовано в журнале Геочемикал Перспективес Леттерс. Ожидается, что данная находка коренным образом изменит представления о геологическом разнообразии Красной планеты. Об этом сообщает иксбт.ком .

Гранат — хорошо известный на Земле минерал, который обычно формируется при высоких температурах и давлении, например, в результате метаморфизма под воздействием глубоких геологических сил в горных породах. На Земле такие условия связаны с движением тектонических плит, магматическими процессами или ударами крупных небесных тел. Таким образом, обнаружение граната на Марсе свидетельствует о том, что в прошлом планеты существовали зоны экстремального давления или сильного нагрева.

Детали открытия и методы исследования

Международная команда под руководством исследователей из Университета Брок в Канаде и Портсмутского университета детально изучила этот редкий образец. Первоначально ученые полагали, что этот минерал является пироксеном, широко распространенным на Марсе. Однако повторные анализы с использованием электронной микроскопии и лазерной спектроскопии выявили, что его истинная структура соответствует гранату. По данным иксбт.ком, это также привело к обнаружению нового типа породы, ранее не встречавшегося в геологии Марса.

Ученые рассматривают несколько сценариев образования граната. Он мог появиться в результате метаморфизма, вызванного ударом астероида, подъемом магмы или комбинацией этих процессов. Также существует альтернативная гипотеза: минерал мог сформироваться вне Марса и быть занесен на планету другим метеоритом.

Будущие исследования и проблемы

Для определения точного происхождения минерала требуется анализ изотопов кислорода в его составе. Однако этот метод связан с частичным разрушением образца, что создает серьезную проблему для ученых. Дело в том, что данный материал на данный момент может быть единственным известным образцом с Марса, содержащим гранат, поэтому его сохранение имеет критическое значение.

Несмотря на ограниченность данных, исследователи считают эту находку важным шагом в реконструкции геологической истории Марса. Это не только расширяет список известных минералов на планете, но и указывает на то, что ее внутренняя эволюция была гораздо сложнее, чем считалось ранее, и включала высокоэнергетические геологические процессы. Эти образцы с 4,5-миллиардной историей в будущем могут раскрыть важнейшие тайны формирования Марса.