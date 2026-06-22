Wildberries запустил новый сервис: теперь можно заказать установку техники

·1·Технологии
Wildberries запустил новый сервис: теперь можно заказать установку техники

Одна из крупнейших онлайн-платформ России Wildberries (входит в группу RWB) расширяет сферу своей деятельности и в тестовом режиме запустила новый раздел услуг. Теперь покупатели могут через платформу не только приобретать бытовую технику и электронику, но и заказывать помощь специалистов по их установке, настройке и техническому обслуживанию. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает издание.

На первом этапе проекта услуги предоставляются в виде электронных сертификатов. Пока этой возможностью могут воспользоваться только жители Москвы. После покупки соответствующего купона клиент активирует его и самостоятельно согласовывает удобное время визита со специалистом партнерского сервисного центра.

Качественный сервис и экономия времени

По словам Ивана Осипова, руководителя направления по развитию коммерческих проектов и продуктов RWB, основная цель нового сервиса — обслуживание клиентов по принципу «одного окна». Это позволит покупателям решать все вопросы, связанные с покупкой техники, в одном месте. По сообщению ixbt.com, данная система вместе с экономией времени гарантирует получение качественных услуг от проверенных специалистов.

На начальном этапе пользователям предлагается список четко определенных работ и фиксированные цены. Это предотвращает неожиданные дополнительные расходы и повышает доверие клиентов к сервису. Wildberries стремится стать не просто торговой площадкой, а полноценной экосистемой.

Региональные перспективы

Хотя сейчас сервис работает только в столице России, в будущем ожидается расширение его географии. Для Wildberries, активно работающего на рынке Узбекистана, внедрение такого сервиса может быть интересно и для местных потребителей. Известно, что при покупке крупной бытовой техники в нашей стране вопрос поиска мастера и установки часто ложится на плечи покупателя.

Если этот опыт окажется успешным, Wildberries вполне может предоставить подобные удобства своим клиентам и в других регионах, включая страны Центральной Азии. Это еще больше усилит конкуренцию на рынке и будет способствовать общему росту качества сервиса.

Напомним, что в последнее время Wildberries активно развивает свою логистическую и сервисную сеть. Запуск нового сервиса является частью стратегии компании по превращению из простого поставщика товаров в платформу для комплексного решения бытовых проблем.

WildberriesТехникаСервисОнлайн-торговляРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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