Неожиданный подарок для владельцев Samsung Galaxy A24: вышло обновление One UI 8.5

·0·Технологии
Неожиданный подарок для владельцев Samsung Galaxy A24: вышло обновление One UI 8.5

Южнокорейский технологический гигант Samsung представил неожиданную новость для одной из своих доступных моделей смартфонов — Galaxy A24. В то время как многие пользователи и эксперты сомневались в получении новым ПО этим устройством, компания начала распространение финальной версии интерфейса One UI 8.5 для Galaxy A24. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, первоначально обновление появилось на устройствах с индексом SM-A245N, предназначенных для рынка Южной Кореи. Пакет прошивки, выпущенный под номером A245NKSU9FZF1, имеет объем около 2,4 GB. Это означает, что пользователям рекомендуется убедиться в наличии достаточного места в памяти устройства и использовать стабильное Wi-Fi соединение перед загрузкой обновления.

Новые возможности и визуальные изменения

Оболочка One UI 8.5 базируется на операционной системе Android 16 QPR2, которая не только повышает безопасность системы, но и включает ряд визуальных изменений, коренным образом улучшающих пользовательский опыт. В частности, дизайнеры Samsung переработали эффекты прозрачности и размытия (blur) интерфейса, что придает меню и панели уведомлений современный вид.

С функциональной точки зрения также добавлено несколько полезных нововведений. Теперь пользователи Galaxy A24 получили возможность частичной записи экрана. Эта функция очень удобна тем, что позволяет записывать на видео не весь экран, а только нужное приложение или область. Кроме того, значительно оптимизированы общая производительность и стабильность системы.

Для пользователей из Узбекистана эта новость имеет особое значение, так как модель Galaxy A24 очень популярна на рынке смартфонов страны благодаря своей доступной цене и надежности. Хотя на данный момент обновление доступно только в Южной Корее, ожидается, что в ближайшие дни оно достигнет устройств в Центральной Азии, включая Узбекистан.

Стоит отметить, что Galaxy A24 долгое время официально не числился в списке устройств, получающих обновление One UI 8.5. Этот шаг компании Samsung свидетельствует об усилении политики поддержки устройств среднего и бюджетного сегментов. Чтобы проверить наличие обновления, достаточно перейти в раздел «Обновление ПО» в настройках смартфона.

SamsungGalaxy A24One UI 8.5Android 16Смартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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