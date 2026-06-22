Instagram захватывает большие экраны: в ТВ-приложении тестируют новые форматы

Социальная сеть Instagram работает над радикальным обновлением и расширением своего приложения для телевизоров. Компания намерена перенести на ТВ-экраны не только короткие ролики, но и длинный контент, многосерийные сериалы и прямые эфиры. Этот шаг свидетельствует о том, что платформа выходит за рамки традиционной социальной сети и вступает в конкуренцию с крупными стриминговыми сервисами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, корпорация Meta хочет превратить платформу Instagram в основной источник развлечений для пользователей в гостиных. С этой целью в ТВ-приложении внедряется система специальных каналов. При открытии приложения пользователи смогут смотреть контент по темам, соответствующим их интересам — юмор, спорт или ролики любимых блогеров — в виде отдельных каналов.

Конкуренция со стриминговыми сервисами

Instagram давно конкурирует с TikTok и YouTube, однако новая стратегия показывает, что он заходит на территорию таких гигантов, как Netflix и Amazon Prime Видео. Сериальный контент и длинные видео помогают удерживать пользователей у экрана дольше. Это, в свою очередь, открывает для рекламодателей возможность охвата новой и более широкой аудитории.

С технической стороны также добавляется ряд удобств. Теперь приложение Instagram появится и на смарт-телевизорах Samsung. Ранее программа была запущена на платформах Amazon Фире и Google TV. Кроме того, пользователи получат возможность транслировать (каст) видео Рилс или сохраненный контент со своих смартфонов напрямую на телевизор.

Одним из наиболее важных изменений на платформе является поддержка горизонтальных видео. Хотя Instagram долгое время делал упор на вертикальный формат, для телевизионных экранов ландшафтный вид видео является более естественным и удобным. Поэтому в приложении тестируется специальный раздел для горизонтальных видео.

Кроме того, через ТВ-приложение появилась возможность просмотра раздела Сториес (историй). Ранее в этом приложении можно было смотреть только видео Рилс. Теперь пользователи могут следить за повседневной деятельностью своих близких и друзей на большом экране. Подобные нововведения направлены на дальнейшую интеграцию экосистемы Instagram.

Длительные и многосерийные эксклюзивные проекты;

Просмотр прямых эфиров на большом экране в высоком качестве;

Профессиональный видеоконтент в горизонтальном формате;

Перенос контента со смартфона на ТВ одним касанием.

Для пользователей в Узбекистане эти новости также имеют актуальное значение. На фоне роста числа владельцев Смарт ТВ в стране, расширение приложения Instagram может стать стимулом для местных создателей контента (винеров и блогеров) освоить новые форматы. Ожидается, что теперь узбекистанские авторы смогут размещать на платформе не только 15-секундные ролики, но и полноценные шоу и сериалы.