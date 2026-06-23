В чипах Apple найдена неустранимая уязвимость: устройства iPhone под угрозой

·5·Технологии
В чипах Apple найдена неустранимая уязвимость: устройства iPhone под угрозой

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в чипах производства Apple серьезную и, что самое важное, неустранимую программным путем уязвимость. Эта ошибка может открыть путь к полному контролю над более старыми моделями iPhone, то есть к проведению процедуры «jailbreak». Данное открытие привлекло внимание не только исследователей безопасности, но и компаний, разрабатывающих шпионское ПО для государственных органов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Базирующаяся в Барселоне компания по кибербезопасности Paradigm Shift опубликовала подробную информацию об этой уязвимости и способ ее реализации (proof of concept). Ошибка под названием «usbliter8» позволяет обходить системы защиты при наличии физического доступа к устройству. Это означает, что если хакер сможет подключить устройство к компьютеру через кабель, он сможет проникнуть в самые глубокие слои системы.

Какие модели под угрозой?

Обнаруженная уязвимость касается чипов Apple A12 и A13 Bionic. Эти процессоры были представлены в 2018 и 2019 годах и использовались в следующих устройствах:

  • iPhone XS и XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max;
  • iPhone SE (второго поколения).
По данным Paradigm Shift, проблема локализована в части Boot ROM. Boot ROM — это набор первых кодов, которые запускаются при включении iPhone, и он считается первой линией защиты устройства. Худшее заключается в том, что этот код «зашит» в аппаратную часть чипа (immutable), а значит, Apple не может исправить его удаленно с помощью обновлений iOS.

Уровень риска и последствия

Хотя эта уязвимость серьезна, это не означает, что все владельцы iPhone 11 или XR немедленно подвергнутся атаке хакеров. Для реализации атаки злоумышленнику необходимо физически завладеть устройством и объединить эту ошибку с рядом других дополнительных уязвимостей в цепочку. Однако публикация usbliter8 создает новые возможности для взлома закрытых устройств для таких компаний, как Cellebrite или Magnet Forensics, которые сотрудничают с правоохранительными органами.

Учитывая, что на рынке Узбекистана модели iPhone 11 и XR все еще популярны, пользователям следует быть осторожными, передавая свои устройства в руки посторонних лиц. Эксперты отмечают, что единственный и самый эффективный способ защиты от этого аппаратного дефекта — переход на устройства с более новыми процессорами (A14 и выше).

Apple пока не предоставила официального комментария по данной ситуации. Несмотря на то, что компания годами стремилась сохранить свою экосистему закрытой и безопасной, случаи вроде usbliter8 вновь доказывают, что идеально защищенных технологий не существует. На данный момент пользователям рекомендуется лишь усилить меры физической безопасности.

AppleiPhoneБезопасностьЧипТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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