Realme представила новый смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 mAh

Сегмент бюджетных устройств на рынке смартфонов выходит на новый уровень. Компания Realme официально представила свою очередную доступную модель — смартфон Realme П4кс 4Г. Главной особенностью этого устройства стал аккумулятор огромной емкости и возможности AI, что значительно выделяет его среди конкурентов в данной ценовой категории. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Самым сильным преимуществом нового устройства является батарея емкостью 8000 mAh. Этот показатель почти в два раза превышает среднюю норму для современных смартфонов. По заявлению производителя, такой заряд позволяет непрерывно играть в тяжелые игры в течение 10 часов. Кроме того, предусмотрена технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функция реверсивной зарядки для питания других гаджетов.

Технические характеристики и система охлаждения

По данным иксбт.ком, Realme П4кс оснащен 6,8-дюймовым ЛКД-дисплеем. Частота обновления экрана составляет 120 Hz, что обеспечивает плавность изображения. Благодаря пиковой яркости до 900 нит чтение информации не вызывает затруднений даже при солнечном свете. Стабильную работу гарантирует восьмиядерная платформа Т7250 внутри устройства.

Чтобы смартфон не перегревался при высоких нагрузках, инженеры установили специальную систему охлаждения площадью более 11 000 мм². Это важное обновление, особенно для любителей мобильных игр. Что касается памяти, устройство оснащено оперативной памятью ЛПДДР4Кс и постоянной памятью eMMC 5.1, при этом сохранена возможность расширения емкости с помощью карт микроСД.

Искусственный интеллект и программное обеспечение

Не отставая от современных тенденций, Realme П4кс интегрирован с системой искусственного интеллекта Google Gemini. Пользователи могут быстро запустить умного помощника с помощью специальной кнопки питания. Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 и оболочки Realme УИ, что гарантирует долгосрочные обновления ПО.

В плане камер на задней панели смартфона расположен основной датчик на 50 Мп, а спереди находится селфи-камера на 5 Мп. Также устройство обладает следующими дополнительными возможностями:

защита от пыли и брызг воды по стандарту ИП64;

аудиоразъем 3,5 мм (для наушников);

сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую грань;

поддержка двух СИМ-карт, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

На данный момент смартфон Realme П4кс поступил в продажу на рынке Малайзии, и его цена составляет примерно 195 долларов. Ожидается, что благодаря огромному аккумулятору и доступной цене эта модель в ближайшие месяцы найдет своих покупателей и на рынке Центральной Азии, включая Узбекистан.