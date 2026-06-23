Для пользователей Samsung Galaxy S24 началось распространение One UI 8.5 на базе Android 16

·40·Технологии
Для пользователей Samsung Galaxy S24 началось распространение One UI 8.5 на базе Android 16

Южнокорейский техногигант Samsung продолжает выпускать обновления программного обеспечения для своих флагманских устройств. Владельцы смартфонов Galaxy S24 в Европе начали получать новый интерфейс One UI 8.5, основанный на операционной системе Android 16. Данное обновление не только повышает стабильность системы, но и уделяет серьезное внимание вопросам безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Согласно данным, предоставленным Таруном Ватсом, новая прошивка распространяется под номерами С928БКсКсС6ДЗФ2, С928БОКсМ6ДЗФ2 и С928БКсКсС6ДЗФ1. Примечательно, что скриншоты, распространяемые в сети, подтверждают, что данное обновление создано именно на платформе Android 16. Это демонстрирует стратегию Samsung по максимально быстрому предоставлению новым функциям от Google своим пользователям.

Размер пакета обновления составляет примерно 484 МБ. В данный пакет также включены патчи безопасности от 5 июня 2026 года. Подобные меры безопасности имеют важное значение для защиты персональных данных пользователей и устранения уязвимостей в системе. Ожидается, что для пользователей Samsung в Узбекистане это обновление также будет предоставляться поэтапно в ближайшие недели.

Этапы глобального распространения

Данная прошивка прошла успешные испытания и начала массово распространяться неделю назад на родине компании — в Южной Корее. Теперь очередь дошла до европейского рынка. По мнению экспертов, глобальное развертывание интерфейса One UI 8.5 вновь доказывает лидерство Samsung в области поддержки программного обеспечения.

Также в сообщении говорится, что процесс обновления для прошлогодней серии Galaxy С23 находится на грани начала. Начиная с этой недели, владельцы Galaxy С23 в Южной Корее также получат возможность загрузить версию One UI 8.5. Это свидетельствует о том, что Samsung не оставляет без внимания и свои более старые флагманы.

Инсайдер Тарун Ватс и ранее предоставлял точные данные по продуктам Samsung. В частности, он верно предсказал дату выхода бета-версии One UI 8.0, а также время презентаций моделей Galaxy S24 и Galaxy S25. Его очередная информация стала ожидаемой новостью для пользователей экосистемы Samsung.

В настоящее время владельцы Galaxy S24 могут зайти в раздел настроек своих устройств и проверить наличие новой версии через меню «Обновление ПО». При загрузке обновления рекомендуется использовать сеть Wi-Fi и убедиться, что заряд смартфона достаточен.

SamsungGalaxy S24Android 16One UI 8.5Технологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инструмент Grok Буилд Илона Маска перешел в автономный режим: теперь он пишет код без участия человекаИнструмент Grok Буилд Илона Маска перешел в автономный режим: теперь он пишет код без участия человекаСегодня, 12:51Realme представила новый смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 mAhRealme представила новый смартфон с рекордным аккумулятором на 8000 mAhСегодня, 11:55SpaceX готовится к покорению космоса: завод Гигабай превзошел Мегабай по высотеSpaceX готовится к покорению космоса: завод Гигабай превзошел Мегабай по высотеСегодня, 11:27Новая эра в Голливуде: Google и киностудия А24 сотрудничают в области искусственного интеллектаНовая эра в Голливуде: Google и киностудия А24 сотрудничают в области искусственного интеллектаСегодня, 10:57Компания Ai+ представила серию Nova 2 в стиле iPhone 17Компания Ai+ представила серию Nova 2 в стиле iPhone 17Сегодня, 09:52Космический телескоп James Webb запечатлел полный цикл рождения звезд в туманности ОрионаКосмический телескоп James Webb запечатлел полный цикл рождения звезд в туманности ОрионаСегодня, 07:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу