Для пользователей Samsung Galaxy S24 началось распространение One UI 8.5 на базе Android 16

Южнокорейский техногигант Samsung продолжает выпускать обновления программного обеспечения для своих флагманских устройств. Владельцы смартфонов Galaxy S24 в Европе начали получать новый интерфейс One UI 8.5, основанный на операционной системе Android 16. Данное обновление не только повышает стабильность системы, но и уделяет серьезное внимание вопросам безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Согласно данным, предоставленным Таруном Ватсом, новая прошивка распространяется под номерами С928БКсКсС6ДЗФ2, С928БОКсМ6ДЗФ2 и С928БКсКсС6ДЗФ1. Примечательно, что скриншоты, распространяемые в сети, подтверждают, что данное обновление создано именно на платформе Android 16. Это демонстрирует стратегию Samsung по максимально быстрому предоставлению новым функциям от Google своим пользователям.

Размер пакета обновления составляет примерно 484 МБ. В данный пакет также включены патчи безопасности от 5 июня 2026 года. Подобные меры безопасности имеют важное значение для защиты персональных данных пользователей и устранения уязвимостей в системе. Ожидается, что для пользователей Samsung в Узбекистане это обновление также будет предоставляться поэтапно в ближайшие недели.

Этапы глобального распространения

Данная прошивка прошла успешные испытания и начала массово распространяться неделю назад на родине компании — в Южной Корее. Теперь очередь дошла до европейского рынка. По мнению экспертов, глобальное развертывание интерфейса One UI 8.5 вновь доказывает лидерство Samsung в области поддержки программного обеспечения.

Также в сообщении говорится, что процесс обновления для прошлогодней серии Galaxy С23 находится на грани начала. Начиная с этой недели, владельцы Galaxy С23 в Южной Корее также получат возможность загрузить версию One UI 8.5. Это свидетельствует о том, что Samsung не оставляет без внимания и свои более старые флагманы.

Инсайдер Тарун Ватс и ранее предоставлял точные данные по продуктам Samsung. В частности, он верно предсказал дату выхода бета-версии One UI 8.0, а также время презентаций моделей Galaxy S24 и Galaxy S25. Его очередная информация стала ожидаемой новостью для пользователей экосистемы Samsung.

В настоящее время владельцы Galaxy S24 могут зайти в раздел настроек своих устройств и проверить наличие новой версии через меню «Обновление ПО». При загрузке обновления рекомендуется использовать сеть Wi-Fi и убедиться, что заряд смартфона достаточен.