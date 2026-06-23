Китайская космическая промышленность продолжает расширять свои технологические возможности. С космодрома Вэньчан успешно стартовала ракета-носитель тяжелого класса Лонг Марч 7А (Чангженг-7А), выведшая на орбиту экспериментальный спутник 26А. Данная миссия значима не только доставкой нового аппарата в космос, но и беспрецедентным ускорением наземных процессов подготовки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Эта ракета, разработанная Чина Аероспаке Скиенке анд Течнологй Корпоратион (КАСК), отличается своей универсальной конструкцией. Она имеет возможность использования грузовых отсеков различных размеров (диаметром 4,2 и 3,7 метра), что создает большое удобство при выводе на орбиту спутников разного веса и объема. По данным иксбт.ком, этот полет стал исторической 653-й миссией для ракет серии Лонг Марч.

Технологические испытания и новые возможности

Выведенный на орбиту экспериментальный спутник 26А был создан специалистами Шанхайской академии космических технологий. Ожидается, что устройство проведет в космосе ряд важных испытаний. В частности, оно послужит для научно-исследовательских работ по совершенствованию спутниковой связи, скорости передачи данных и технологий радиоперехвата.

Одним из наиболее важных аспектов этой миссии стала оптимизация процесса подготовки к запуску. Перейдя к модели стандартизации и специализированных рабочих групп, специалисты добились значительного сокращения цикла наземной подготовки. Процессы перед запуском, которые ранее занимали 35 дней, теперь завершаются всего за 19 дней.

Стратегические цели Китая в космосе

Сокращение времени подготовки почти в два раза позволит Китаю увеличить количество запусков в космос и повысить свою конкурентоспособность на глобальном рынке космических услуг. Такой высокоскоростной режим работы открывает путь к более быстрому осуществлению не только научных, но и коммерческих проектов.

Успех ракеты Лонг Марч 7А стал очередным шагом Китая на пути развития дальней космической связи и дальнейшего укрепления своих независимых спутниковых систем. Ожидается, что данные, полученные с экспериментального спутника, будут использованы в будущем для создания стабильных и высокоскоростных сетей связи по всему миру.