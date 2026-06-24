СпакеКсАИ построит крупнейшее в мире сооружение по очистке воды для ИИ-проектов

·31·Технологии
СпакеКсАИ построит крупнейшее в мире сооружение по очистке воды для ИИ-проектов

Компания СпакеКсАИ под руководством Илона Маска объявила о восстановлении масштабного инфраструктурного проекта в городе Мемфис (США), который ранее был приостановлен. Крупнейшее в мире сооружение по переработке сточных вод будет обслуживать нужды проектов в области искусственного интеллекта и дата-центров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Станция, о которой было объявлено в феврале 2025 года, является крупнейшим объектом по очистке воды в своем классе. Основная цель проекта — обеспечить бесперебойным водоснабжением высокопроизводительные вычислительные центры компании и снизить нагрузку на местные водоносные горизонты.

Согласно расчетам, объект будет иметь мощность переработки сточных вод до 49,2 млн литров в сутки. Что особенно важно, часть очищенной воды будет возвращена в городскую инфраструктуру Мемфиса. Это поможет значительно смягчить давление на общую систему водоснабжения региона.

Приостановка строительства и новая стратегия

Строительство объекта началось в сентябре 2025 года, однако вскоре, в апреле того же года, работы были временно заморожены. Причиной стало перераспределение внутренних ресурсов компании и подготовка к возможному процессу IPO (публичного размещения акций). В тот период основное внимание было сосредоточено на расширении вычислительных мощностей дата-центров.

Однако к февралю 2026 года руководство компании пересмотрело свою стратегию и заявило о намерении завершить основные инфраструктурные объекты. После переговоров с мэром Мемфиса и представителями коммунальных служб было принято окончательное решение о продолжении строительства.

Согласно плану, основные работы должны возобновиться в первом квартале 2027 года. Однако, по словам главы компании Илона Маска, процессы могут начаться быстрее, чем ожидалось, — уже в четвертом квартале 2026 года.

Слияние SpaceX и xAI

Данный проект реализуется на фоне структурных изменений в компании SpaceX. Дело в том, что в феврале 2026 года SpaceX полностью выкупила свой стартап xAI, занимающийся искусственным интеллектом. В результате xAI прекратила существование как независимая компания и превратилась в специальное подразделение ИИ в составе SpaceX под брендом СпакеКсАИ.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и обучение крупных нейросетей требуют огромного количества энергии и водных ресурсов для систем охлаждения. Строящееся СпакеКсАИ гигантское очистное сооружение не только демонстрирует экологическую ответственность технологического гиганта, но и послужит важным примером устойчивого развития АИ-инфраструктуры в будущем.

SpaceXAIИлон МаскИскусственный ИнтеллектДата-ЦентрИнфраструктура
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияПредставлен Redmi К90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлажденияСегодня, 11:52Космический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуКосмический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полетуСегодня, 11:26Пузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эрыПузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эрыСегодня, 11:24NASA и Boeing в водовороте проблем: полет корабля Старлинер снова отложенNASA и Boeing в водовороте проблем: полет корабля Старлинер снова отложенСегодня, 09:22Очередная экспедиция на МКС: экипаж «Союза МС-29» признан готовым к полетуОчередная экспедиция на МКС: экипаж «Союза МС-29» признан готовым к полетуСегодня, 08:22Война экспресс-доставки в Индии: конкуренция Флипкарт и Amazon вышла на новый уровеньВойна экспресс-доставки в Индии: конкуренция Флипкарт и Amazon вышла на новый уровеньСегодня, 05:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу