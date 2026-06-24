СпакеКсАИ построит крупнейшее в мире сооружение по очистке воды для ИИ-проектов

Компания СпакеКсАИ под руководством Илона Маска объявила о восстановлении масштабного инфраструктурного проекта в городе Мемфис (США), который ранее был приостановлен. Крупнейшее в мире сооружение по переработке сточных вод будет обслуживать нужды проектов в области искусственного интеллекта и дата-центров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 80 миллионов долларов. Станция, о которой было объявлено в феврале 2025 года, является крупнейшим объектом по очистке воды в своем классе. Основная цель проекта — обеспечить бесперебойным водоснабжением высокопроизводительные вычислительные центры компании и снизить нагрузку на местные водоносные горизонты.

Согласно расчетам, объект будет иметь мощность переработки сточных вод до 49,2 млн литров в сутки. Что особенно важно, часть очищенной воды будет возвращена в городскую инфраструктуру Мемфиса. Это поможет значительно смягчить давление на общую систему водоснабжения региона.

Приостановка строительства и новая стратегия

Строительство объекта началось в сентябре 2025 года, однако вскоре, в апреле того же года, работы были временно заморожены. Причиной стало перераспределение внутренних ресурсов компании и подготовка к возможному процессу IPO (публичного размещения акций). В тот период основное внимание было сосредоточено на расширении вычислительных мощностей дата-центров.

Однако к февралю 2026 года руководство компании пересмотрело свою стратегию и заявило о намерении завершить основные инфраструктурные объекты. После переговоров с мэром Мемфиса и представителями коммунальных служб было принято окончательное решение о продолжении строительства.

Согласно плану, основные работы должны возобновиться в первом квартале 2027 года. Однако, по словам главы компании Илона Маска, процессы могут начаться быстрее, чем ожидалось, — уже в четвертом квартале 2026 года.

Слияние SpaceX и xAI

Данный проект реализуется на фоне структурных изменений в компании SpaceX. Дело в том, что в феврале 2026 года SpaceX полностью выкупила свой стартап xAI, занимающийся искусственным интеллектом. В результате xAI прекратила существование как независимая компания и превратилась в специальное подразделение ИИ в составе SpaceX под брендом СпакеКсАИ.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и обучение крупных нейросетей требуют огромного количества энергии и водных ресурсов для систем охлаждения. Строящееся СпакеКсАИ гигантское очистное сооружение не только демонстрирует экологическую ответственность технологического гиганта, но и послужит важным примером устойчивого развития АИ-инфраструктуры в будущем.