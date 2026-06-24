Слате Ауто при поддержке Джеффа Безоса представила доступный электромобиль

В то время как рынок электромобилей расширяется с каждым днем, стартап Слате Ауто, финансируемый миллиардером Джеффом Безосом, объявил о своей революционной новинке. Компания установила начальную цену своего первого электрического пикапа на уровне 24 950 долларов. Этот показатель в два раза ниже средней стоимости нового автомобиля в США, и ожидается, что данный шаг спровоцирует настоящую ценовую войну в сегменте электротранспорта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Представленная Слате Ауто модель примечательна не только ценой, но и улучшенными техническими характеристиками. Первоначально предполагалось, что запас хода базовой модели на одном заряде составит 150 миль (около 241 км), однако, по последним данным, этот показатель был увеличен до 205 миль (330 км). По сообщению иксбт.ком, компания начала принимать предварительные заказы на новый автомобиль со среды.

Принцип трансформации и простоты

Автомобиль Слате Ауто выделяется своей предельно простой и изменчивой конструкцией. Машина изначально представлена как двухместный пикап, но ее можно легко превратить в пятиместный СУВ (внедорожник). Стоимость такой трансформируемой версии начинается от 29 950 долларов. Важно то, что владельцы автомобилей смогут осуществлять эти изменения самостоятельно с помощью специальных инструкций.

Для максимального снижения затрат производитель принял ряд необычных решений. Например, в автомобиле отсутствует традиционная информационно-развлекательная система, а стекла поднимаются механическим способом (вручную). Кроме того, был исключен процесс заводской покраски — все машины поставляются в едином сером композитном материале. По желанию покупатели могут заказать оклейку автомобиля пленкой (врап) различных цветов.

Конкуренция и рыночная стратегия

На данный момент конкуренция в сегменте бюджетных электромобилей не слишком высока. Продукт Слате Ауто станет основным конкурентом таким моделям, как Chevrolet Болт (29 000 долларов) и Nissan Леаф (32 000 долларов). Компания Ford также планирует выпустить электрический пикап за 30 000 долларов к 2027 году, однако Слате Ауто уже приступила к захвату этой части рынка.

Компания отказалась от традиционных дилерских центров и выбрала модель прямых продаж клиентам, как это делают Tesla, Rivian и Lucid Моторс. По данным издания TechCrunch, ожидается, что Слате Ауто будет сотрудничать с гигантом Карвана, занимающимся продажей подержанных автомобилей. Это обеспечит важное логистическое преимущество в доступе к массовому рынку бюджетных электромобилей.

Слате Ауто стремится создать легендарное, популярное и доступное транспортное средство, подобно Ford Модел Т или Volkswagen Битле. Отметка в 25 000 долларов долгое время была целью, и теперь она стала реальностью. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, вероятность популяризации таких дешевых и простых электромобилей в будущем высока, так как они отличаются отсутствием сложной электроники и легкостью в обслуживании.