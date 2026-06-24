Мобильный оператор T2 открыл возможность обмена лишнего трафика на скидки

Российский мобильный оператор T2 (бывший Tele2) существенно обновляет свою программу лояльности «Больше» и объявил её открытой для всех пользователей связи. Теперь не только клиенты компании, но и абоненты любого другого оператора могут обменивать накопленные гигабайты на скидки на различные бонусы и повседневные сервисы. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Этот шаг меняет традиционный подход на рынке телекоммуникаций, превращая мобильный трафик в своего рода «цифровую валюту». По данным ixbt.com, новым пользователям сразу после присоединения к программе будут предоставлены «приветственные гигабайты» для совершения первого обмена и ознакомления с возможностями сервиса.

Дневные категории и сеть партнеров

Одним из главных нововведений программы стало внедрение системы «дней категорий». Каждый день в специальном приложении появляются три новых предложения: одно из них предоставляется напрямую в обмен на гигабайты, а два других — это привилегии от партнеров программы. Тематика предложений меняется ежедневно и повторяется по недельному циклу.

Программа охватывает самые востребованные сферы повседневной жизни, включая следующие:

Доставка продуктов и готовой еды;

Онлайн- и офлайн-покупки;

Транспорт и сервисы такси;

Развлекательные мероприятия и специальные сюрпризы.

В списке партнеров yer tookли такие крупные бренды, как Ozon, Yandex Go, Yandex Eda, «Магнит» и «Лента». Это позволяет пользователям превращать неиспользованный интернет-трафик в реальную экономическую выгоду.

Новый подход к системе лояльности

Представители T2 отмечают, что компания отказывается от традиционной системы накопления баллов, которая была ожидаема годами, делая акцент на быстрых и персонализированных предложениях. Эта модель считается более понятной и привлекательной для пользователя, так как гигабайты обновляются ежемесячно, и их «сгорание» было болезненной точкой для многих абонентов.

В то время как на рынке Узбекистана также усиливается конкуренция между мобильными операторами, подобный опыт российского рынка заслуживает внимания. В нашем регионе операторы также предлагают различные бонусные системы, однако возможность «продажи» трафика в рамках единой экосистемы, открытой даже для абонентов других операторов, расценивается как новый этап.

Резюмируя, инициатива T2 направлена на то, чтобы превратить услуги мобильной связи не просто в средство общения, а в финансовый инструмент, помогающий экономить на повседневных расходах. Ожидается, что подобные технологические решения в будущем станут шаблоном и для других региональных операторов.