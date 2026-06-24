Мобильный оператор T2 открыл возможность обмена лишнего трафика на скидки

·2·Технологии
Мобильный оператор T2 открыл возможность обмена лишнего трафика на скидки

Российский мобильный оператор T2 (бывший Tele2) существенно обновляет свою программу лояльности «Больше» и объявил её открытой для всех пользователей связи. Теперь не только клиенты компании, но и абоненты любого другого оператора могут обменивать накопленные гигабайты на скидки на различные бонусы и повседневные сервисы. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Этот шаг меняет традиционный подход на рынке телекоммуникаций, превращая мобильный трафик в своего рода «цифровую валюту». По данным ixbt.com, новым пользователям сразу после присоединения к программе будут предоставлены «приветственные гигабайты» для совершения первого обмена и ознакомления с возможностями сервиса.

Дневные категории и сеть партнеров

Одним из главных нововведений программы стало внедрение системы «дней категорий». Каждый день в специальном приложении появляются три новых предложения: одно из них предоставляется напрямую в обмен на гигабайты, а два других — это привилегии от партнеров программы. Тематика предложений меняется ежедневно и повторяется по недельному циклу.

Программа охватывает самые востребованные сферы повседневной жизни, включая следующие:

  • Доставка продуктов и готовой еды;
  • Онлайн- и офлайн-покупки;
  • Транспорт и сервисы такси;
  • Развлекательные мероприятия и специальные сюрпризы.
В списке партнеров yer tookли такие крупные бренды, как Ozon, Yandex Go, Yandex Eda, «Магнит» и «Лента». Это позволяет пользователям превращать неиспользованный интернет-трафик в реальную экономическую выгоду.

Новый подход к системе лояльности

Представители T2 отмечают, что компания отказывается от традиционной системы накопления баллов, которая была ожидаема годами, делая акцент на быстрых и персонализированных предложениях. Эта модель считается более понятной и привлекательной для пользователя, так как гигабайты обновляются ежемесячно, и их «сгорание» было болезненной точкой для многих абонентов.

В то время как на рынке Узбекистана также усиливается конкуренция между мобильными операторами, подобный опыт российского рынка заслуживает внимания. В нашем регионе операторы также предлагают различные бонусные системы, однако возможность «продажи» трафика в рамках единой экосистемы, открытой даже для абонентов других операторов, расценивается как новый этап.

Резюмируя, инициатива T2 направлена на то, чтобы превратить услуги мобильной связи не просто в средство общения, а в финансовый инструмент, помогающий экономить на повседневных расходах. Ожидается, что подобные технологические решения в будущем станут шаблоном и для других региональных операторов.

T2Мобильная СвязьГигабайтыТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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