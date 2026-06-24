Роботы вытесняют рабочих на заводах General Motors: УАВ выражает обеспокоенность

Американский автогигант General Motors (GM) приступил к активной автоматизации производства на своем флагманском заводе Факторй Зеро в Детройте. Сообщение о том, что компания установила на конвейерных линиях около 50 новых роботизированных манипуляторов, встретило резкое сопротивление со стороны профсоюза работников автомобильной промышленности США (УАВ). Этот процесс происходит на фоне потери рабочих мест тысячами сотрудников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным издания Краин'с Детроит Бусинесс, на заводе были установлены современные роботы компании ФАНУК для выполнения сборочных операций. В то же время более 1300 сотрудников остаются без работы из-за временных или постоянных сокращений. Представители УАВ отмечают, что увольнения, изначально объявленные временными, теперь приобретают бессрочный характер, что вызывает серьезную социальную напряженность на рынке труда.

Эпоха «темных фабрик» приближается

В промышленности становится все более популярной концепция «дарк факториес» (темные фабрики) или «лигхтс-ут мануфактуринг». Это модель производства, в которой процессы полностью автоматизированы, участие человека практически не требуется, и даже системы освещения становятся ненужными. Такой технологический подход сейчас активно развивается в странах Азии, особенно в Китае.

Согласно данным, такие компании, как Jetour, Zeekr и Xiaomi, уже запустили высокотехнологичные заводы, которые работают с минимальными человеческими ресурсами при помощи сотен роботов. Японская компания ФАНУК считается первопроходцем в использовании систем, где вмешательство человека при производстве собственных роботов сведено к нулю.

В автопроме США эта тенденция не ограничивается только GM. Ford Мотор Компанй и Stellantis НВ также ускоряют роботизацию сборочных линий с целью снижения затрат и повышения производительности. Кроме того, Hyundai Мотор Компанй планирует к 2028 году внедрить гуманоидных роботов, разработанных Boston Dynamics, на своих заводах по производству электромобилей в США.

Противоречие между прогрессом и социальной защитой

Профсоюзы не выступают против технологического прогресса, однако они считают, что этот процесс должен служить повышению безопасности рабочих и сокращению рабочей недели. На практике же критикуется то, что роботизация превращается лишь в инструмент увеличения прибыли компаний и экономии рабочей силы. Руководители УАВ призывают руководство General Motors вернуть уволенных сотрудников вместо закупки новых роботов.

Эксперты предупреждают, что полная автоматизация несет в себе определенные риски:

Уязвимость к системным сбоям и кибератакам;

Потеря человеческого контроля над производственными процессами;

Рост массовой безработицы и социального неравенства;

Негибкость роботов при решении сложных нестандартных задач.

Несмотря на это, автогиганты видят в роботизации единственный путь для сохранения конкурентоспособности в глобальной гонке электромобилей. Для GM и его конкурентов оптимизация затрат имеет стратегическое значение, однако поиск баланса между человеческим фактором и технологическим прогрессом остается главным вызовом.