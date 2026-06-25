SpaceX готовит новое устройство Мечазилла для Starship во Флориде

·29·Технологии
SpaceX готовит новое устройство Мечазилла для Starship во Флориде

Компания SpaceX под руководством Илона Маска активно ведет работы по созданию новой инфраструктуры во Флориде для своей гигантской ракетной системы Starship. Последние кадры, распространившиеся в социальных сетях, запечатлели транспортировку первой части огромного механического захвата, известного под названием «Мечазилла». Ожидается, что это технологическое решение выведет процесс повторного использования ракет на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

На кадрах, опубликованных представителем издания НАСАСпакефлигхт @МаксК, видно, как механический «захват» вывозят из здания Хангар Кс на территории Кеннедй Спаке Кентер. Этот узел, перевозимый с помощью тяжелой многоосной платформы, является неотъемлемой частью системы Starship и будет установлен на обслуживающей башне. Его основная задача — ловить ускорители Super Heavy прямо в воздухе при их возвращении на Землю.

Революционная система посадки и ее преимущества

Система Мечазилла считается одной из самых смелых идей инженеров SpaceX. Отказ от традиционных посадочных опор позволяет снизить общий вес ракеты и увеличить объем полезной нагрузки. Что еще более важно, поскольку ракета приземляется непосредственно на башню стартовой площадки, время ее подготовки к следующему запуску значительно сокращается.

По данным иксбт.ком, в настоящее время на площадке СЛК-37 во Флориде кипят строительные работы. Специалисты поэтапно собирают стартовую башню, готовясь к интеграции этого сложного механизма. Подобная инфраструктура является не только технологическим достижением, но и ключевым звеном стратегии SpaceX по увеличению частоты космических полетов.

Миллиардные инвестиции и модернизация

SpaceX планирует инвестировать около 1,8 миллиарда долларов в развитие программы Starship во Флориде. Эти средства будут направлены не только на строительство новых стартовых площадок, но и на совершенствование существующих технологий. Компания ведет работу одновременно в нескольких штатах, расширяя возможности выхода в космос.

В то же время модернизация на космодроме Starbase в Техасе также не прекращается. Там специалисты с помощью мощного крана Лиебхерр ЛР11000 демонтируют старые части первой стартовой башни. Это свидетельствует о том, что SpaceX делает выводы из своих первых успешных экспериментов и постоянно обновляет дизайн оборудования.

Доставка нового устройства Мечазилла во Флориду означает выход проекта Starship на глобальный уровень. Если испытания в Техасе завершатся успешно, новая площадка во Флориде может стать основным центром для осуществления ежемесячных и даже еженедельных полетов. Это еще больше приблизит человечество к путешествиям на Марс и Луну.

SpaceXStarshipElon MuskMechazillaКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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