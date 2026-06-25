Противостояние Мбаппе и Холанда: почему оно не достигает уровня Месси и Роналду

·43·Спорт
Противостояние Мбаппе и Холанда: почему оно не достигает уровня Месси и Роналду

Мир футбола почти двадцать лет наслаждался бескомпромиссной борьбой между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. С завершением этой эпохи эксперты и болельщики признали дуэт Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда следующим великим противостоянием. Однако накануне старта чемпионата мира 2026 года стало очевидно, что борьба между этими двумя звездами не поднялась до ожидаемого уровня. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

Групповой этап чемпионата мира, который сейчас проходит на полях США, рассматривается как момент, способный пробудить это «дремлющее» соперничество. По данным Goal.com, Мбаппе и Холанд оказались в одной группе и на данный момент являются главными претендентами на «Золотую бутсу». Оба нападающие в первых двух турах забили по дублю в ворота Ирака и Сенегала, записав на свой счет по четыре гола.

Разница в лигах и клубах

Почему противостояние Мбаппе и Холанда не достигло уровня Месси и Роналду? В качестве основной причины указывается то, что они выступают в разных чемпионатах. Пока Эрлинг Холанд становится легендой «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге, Килиан Мбаппе выступает в качестве новой звезды «галактикос» «Реал Мадрида» в испанской Ла Лиге. Им приходится соперничать лишь косвенно — в Лиге чемпионов или за европейскую «Золотую бутсу».

Для сравнения: соперничество Месси и Роналду сформировалось в самый жаркий период «Эль-Класико», когда испанский футбол находился под полной дуополией. Вражда между «Барселоной» и «Реал Мадридом», приправленная влиянием таких личностей, как Жозе Моуринью и Серхио Рамос, превратила это противостояние в драму глобального масштаба. У нынешних звезд нет возможности для таких прямых и регулярных столкновений.

Новый поворот на чемпионате мира

Тем не менее, чемпионат мира 2026 года может изменить ситуацию. Матч в Бостоне, который определит победителя группы, даст этим двум нападающим возможность свести счеты. Интересно, что оба молодых таланта на данный момент отстают в гонке бомбардиров турнира от великого Лионеля Месси. Капитан сборной Аргентины успел забить пять голов в первых двух матчах.

Глобальный престиж клуба «Манчестер Сити» также оказывает влияние на это соперничество. Многие нейтральные болельщики с некоторым скепсисом относятся к успехам клуба, достигнутым благодаря инвестициям из Абу-Даби. «Реал Мадрид» же, благодаря своему историческому величию, постоянно держит Мбаппе в центре внимания. Подобные факторы бросают тень на популярность Холанда, какими бы высокими ни были его индивидуальные показатели.

В заключение можно сказать, что нет сомнений в том, что Мбаппе и Холанд — сильнейшие футболисты своего времени. Однако для того, чтобы их соперничество достигло уровня легендарных Месси и Роналду, не хватает не только статистических показателей, но и прямых столкновений на поле и богатой исторической вражды. Возможно, именно текущий мундиаль станет настоящим началом этой новой эры.

ФутболКилиан МбаппеЭрлинг ХоландРеал МадридМанчестер Сити
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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