Босния и Герцеговина с историческим результатом вышла в плей-офф

Сборная Боснии и Герцеговины добилась исторического результата на чемпионате мира 2026 года, пробившись в стадию плей-офф.

Команда под руководством Сергея Барбареса завершила групповой этап с 4 очками, заняв третье место. Боснийцы стали первой сборной, которой удалось выйти в плей-офф, заняв третью позицию в группе после Швейцарии и Канады.

Этот результат имеет особое значение в истории футбола Боснии и Герцеговины, так как команда впервые в своей истории сумела выйти в стадию плей-офф чемпионата мира.

Ранее боснийцы принимали участие в чемпионате мира 2014 года. На том турнире команда также заняла третье место в группе, но из-за действовавшего тогда формата не смогла пройти в следующий раунд.

Спустя 12 лет Босния и Герцеговина вновь вернулась на мировую арену и на этот раз обеспечила себе исторический проход. Теперь команда постарается продолжить свой путь в плей-офф.