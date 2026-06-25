Революция на рынке смартфонов: ожидается устройство с аккумулятором емкостью 14 000 mAh

В индустрии смартфонов вопрос энергоэффективности и времени автономной работы по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем. Однако последние технологические новости указывают на возможный серьезный поворот в этом направлении. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, в настоящее время ведется работа над новым смартфоном, оснащенным гигантским аккумулятором емкостью 14 000 mAh. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своей публикации.

Данное устройство уже перешло на стадию НПИ (Нев Продукт Интродуктион). Это означает, что проект не ограничивается лабораторными тестами или сырыми чертежами, а готовится к реальному производственному процессу. Такая емкость является рекордным показателем для современного мира технологий и позволит обеспечить пользователей несколькими днями активной работы.

В три раза выше показателей iPhone

Для сравнения, показатель в 14 000 mAh почти в три раза превосходит многие популярные флагманы на рынке, в частности, модели iPhone от компании Apple. Учитывая, что в последних поколениях iPhone емкость аккумулятора составляет в среднем около 4000–5000 mAh, ожидается, что новое устройство выведет автономность на совершенно новый уровень.

Согласно сообщению издания иксбт.ком, такой огромный запас энергии может повлиять не только на длительность работы без подзарядки, но и на вес и толщину смартфона. Тем не менее, производители пытаются сохранить компактность устройства с помощью современных батарей с высокой плотностью энергии.

Конкуренция и тенденции на рынке

Недавно распространились сообщения о том, что компания Honor использовала аккумулятор емкостью 11 000 mAh в своей модели Honor X80 Pro Max. Этот производитель даже предоставил гарантию бесплатной замены батареи, если она выйдет из строя в течение двух лет. Новый смартфон с 14 000 mAh готовится обновить и этот рекорд.

Инсайдер Digital Chat Station, распространивший эту информацию, ранее уже был известен своими точными прогнозами в мире технологий. Он одним из первых сообщил о характеристиках моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro будет оснащен дисплеем Samsung. Кроме того, он верно предсказал, что процессор Dimensity 9400 будет представлен раньше чипсета Snapdragon 8 Элите.

Пока что остается тайной, под каким брендом выйдет этот «энергетический гигант» и какова точная дата его релиза. Однако, по мнению экспертов, такие устройства могут быть ориентированы в основном на любителей путешествий, пользователей, которые долгое время находятся вдали от электросети, и заядлых геймеров.

На рынке Узбекистана также наблюдается высокий спрос на смартфоны с такой высокой емкостью аккумулятора. Безусловно, в регионах, где случаются перебои с электроэнергией, или во время длительных поездок такие устройства станут настоящим спасением для пользователей.