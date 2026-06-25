Определена первая пара плей-офф ЧМ-2026

Стала известна первая пара плей-офф чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала за выход в следующий раунд сразятся сборные Канады и Южно-Африканской Республики.

Сборная Канады под руководством Джесси Марша завершила групповой этап на втором месте в группе «В». Одни из хозяев турнира набрали 4 очка в трех матчах, выполнив задачу по выходу в плей-офф.

Сборная ЮАР под руководством Уго Броса также набрала 4 очка в групповом этапе. Африканцы в решающем туре обыграли Южную Корею со счетом 1:0, вытеснив соперника со второго места и выйдя в плей-офф из группы «А».

Теперь обеим командам нельзя ошибаться. Победитель продолжит свой путь на чемпионате мира, а проигравшая сборная покинет турнир.

Матч 1/16 финала между Канадой и ЮАР состоится 28 июня на стадионе «СоФай» в Лос-Анджелесе.