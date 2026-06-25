Airbus готовится представить новую модель A220-500: достойный конкурент Boeing 737 MAX 8

Ведущий гигант авиационного мира, корпорация Airbus, находится на пороге расширения семейства A220 — одного из своих самых успешных проектов. Ожидается, что до конца текущего года компания примет окончательное решение по производству удлиненной версии самолета — модели A220-500. По заявлению главы Airbus Canada Гийома Шевссона на заводе в Мирабеле (Канада), хотя проект еще официально не утвержден, компания ведет всестороннюю подготовку к запуску программы. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Новая модификация A220-500 станет логическим продолжением текущей модели A220-300 и предполагает установку дополнительных пяти рядов кресел в салоне. В результате пассажировместимость самолета увеличится до 185 человек. Это превратит лайнер в прямого конкурента модели Boeing 737 MAX 8 на рынке среднемагистральных перелетов. По данным ixbt.com, многие авиакомпании давно ждут именно такую экономичную и вместительную модель.

Рыночный спрос и интерес AirAsia

Интерес к новой модели высок уже сейчас. В частности, один из крупнейших лоукостеров Азии — компания AirAsia — заявила о готовности незамедлительно закупить 150 самолетов A220-500, если программа будет официально объявлена. Инженеры Airbus решили сохранить в новой модели характерную комфортную компоновку салона 2+3, что обеспечит пассажирам больше пространства и удобства.

Руководство компании стремится предложить клиентам технически несложное, надежное и быстро выходящее на рынок решение. В настоящее время специалисты работают над поиском идеального баланса между весом самолета, пассажировместимостью и дальностью полета. При этом стало известно, что альтернативные двигатели для новой модели не ищутся.

Двигатели и производственные мощности

На данный момент единственным поставщиком двигателей остается компания Pratt & Whitney. Их агрегаты серии PW1500G будут устанавливаться и на новые лайнеры. Представители Airbus считают переход на другого производителя слишком дорогим и сложным процессом. Вместо этого планируется полностью устранить проблемы с надежностью существующих двигателей к концу 2026 года. Ожидается, что с 2027 года срок службы этих двигателей значительно увеличится.

Параллельно Airbus рассматривает вопрос расширения производственных мощностей в Мирабеле. Для успешной реализации проекта A220-500 потребуются значительные инвестиции. Компания стремится выйти на уровень производства 13–14 самолетов в месяц к 2028 году. Этот показатель имеет решающее значение для экономической окупаемости и стабильной прибыли всей программы.

Эта новость может иметь важное значение и для авиационного рынка Узбекистана. В условиях роста числа внутренних и региональных рейсов в нашей стране такие экономичные и современные лайнеры, как A220-500, могут стать достойными кандидатами для обновления парка местных авиаперевозчиков в будущем.