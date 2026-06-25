На Земле наблюдается очередная магнитная буря: зафиксирована активность уровня Г1

Планета Земля вступила в очередную фазу геомагнитных колебаний. По словам специалистов, магнитная буря, начавшаяся ночью, достигла своего пика в утренние часы, зафиксировав показатель уровня Г1. Хотя это явление не оказывает значительного влияния на здоровье человека и технологические системы, оно может вызвать определенный дискомфорт у метеозависимых людей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, основной причиной данного геомагнитного возмущения стало увеличение скорости солнечного ветра в результате воздействия корональной дыры на Солнце. На снимках, полученных с помощью камер наблюдения и специальных устройств, эта корональная структура отчетливо видна. Стоит отметить, что в последнее время появление таких нестандартных дыр на Солнце стало часто наблюдаемым явлением.

Прогнозы показывают, что на данный момент буря уже достигла своего пика, и в ближайшие часы ее усиления не ожидается. По расчетам ученых, ситуация вскоре стабилизируется, и геомагнитное поле вернется в свое обычное состояние. Уровень Г1 является самым слабым по пятибалльной шкале и обычно не вызывает серьезных сбоев в энергетических системах или средствах связи.

Солнечная активность и итоги июня

Можно сказать, что июнь текущего года проходит относительно спокойно с геомагнитной точки зрения. С начала месяца магнитные бури на Земле фиксировались в общей сложности четыре дня. Этот показатель оказался значительно ниже по сравнению с высокими циклами солнечной активности прошлых периодов, в частности, начала КсКсИ века.

Специалисты считают этот процесс частью естественного цикла. Хотя нынешние колебания не являются сильными, врачи рекомендуют проявлять осторожность пациентам с хроническими заболеваниями, особенно лицам с проблемами артериального давления и сердечно-сосудистой системы. В такие дни целесообразно пить больше воды и избегать физических перегрузок.

В эпоху современных технологий подобные природные явления могут оказывать незначительное влияние на работу спутников и систем ГПС. Однако бури уровня Г1 обычно ограничиваются лишь кратковременным появлением полярного сияния в высоких широтах. В таких регионах, как Узбекистан, этот процесс проходит практически незаметно.

В заключение можно сказать, что очередной пик солнечной активности развивался согласно ожидаемой модели. В ближайшие дни новых сильных бурь не ожидается, что дает основание для спокойствия населения и технических служб.