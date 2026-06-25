Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: ожидается революция в экранах складных смартфонов

Технологический гигант из Южной Кореи Samsung готовится сделать очередной большой шаг с целью укрепления лидерства на рынке складных смартфонов. Согласно последним данным, распространяемым в сети, компания в модели Galaxy Z Фолд 8 Ultra, выход которой ожидается в ближайшее время, выведет четкость изображения на новый уровень. Это послужит значительному улучшению визуального опыта для пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным известного инсайдера Ice Universe, смартфон Galaxy Z Фолд 8 Ultra будет оснащен экраном с «значительно более высоким разрешением» по сравнению с текущей моделью Galaxy Z Фолд 7. Пока не раскрыто, касается ли это изменение только внешнего дисплея, внутреннего гибкого модуля или обоих экранов. Однако эксперты предполагают, что показатель ппи (плотность пикселей) вырастет на обеих панелях.

Новые стандарты четкости изображения

Для сравнения, внешний экран текущей модели Galaxy Z Фолд 7 имеет плотность 422 ппи, а внутренний гибкий дисплей — 368 ппи. Эти показатели уже обеспечивают высокое качество изображения. Тем не менее, инженеры Samsung, похоже, стремятся создать с помощью версии Ultra смартфон с самым четким изображением среди всех складных устройств. Как сообщает издание иксбт.ком, такое технологическое обновление особенно важно для тех, кто работает с контентом и любителей мобильных игр.

Также сообщается, что не только версия Ultra, но и стандартная модель Galaxy Z Фолд 8 будет оснащена экранами с самой высокой плотностью пикселей в своем классе. Это часть стратегии Samsung по опережению конкурентов в сегменте складных устройств, в частности, китайских брендов. Учитывая, что серия Фолд этого бренда считается престижным гаджетом и на рынке Узбекистана, интерес к новой модели будет закономерно высоким.

Дата презентации и ожидаемые модели

Официальный показ устройств нового поколения не заставит себя долго ждать. По имеющейся информации, Samsung представит свою новую линейку складных устройств 22 июля на специальном мероприятии в Лондоне. На данном мероприятии ожидается презентация следующих моделей:

Galaxy Z Фолд 8 — стандартный бизнес-флагман;

— стандартный бизнес-флагман; Galaxy Z Фолд 8 Ultra — премиум-модель с максимальными техническими возможностями;

— премиум-модель с максимальными техническими возможностями; Galaxy Z Флип 8 — компактная и современная «раскладушка».

Стоит отметить, что Ice Universe, распространивший эти сведения, известен своими точными прогнозами. Ранее он одним из первых сообщил о «челках» в iPhone Кс, дизайне iPhone 14 и 200-мегапиксельных сенсорах Samsung. Его источники в отделе исследований и разработок Samsung свидетельствуют о высокой степени достоверности этой информации.

Подводя итог, Galaxy Z Фолд 8 Ultra может установить новые стандарты на рынке смартфонов не только благодаря своей способности складываться, но и по качеству экрана. Если ожидаемые изменения в четкости изображения будут реализованы, это станет очередной победой Samsung в эволюции складных устройств.