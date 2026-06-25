В регионах планируется строительство 200 новых гостиниц

Принята двухлетняя программа по развитию туристической инфраструктуры в регионах. В ней предусмотрено строительство новых туристических объектов и гостиниц с широким использованием местной продукции, сообщил пресс-секретарь Президента Шерзод Асадов.

В рамках программы планируется создание 34 крупных туристических объектов и более тысячи средств размещения. Из них 200 будут представлять собой гостиницы.

98% материалов, используемых при строительстве туристического комплекса «Кумушкон ресорт» в Паркентском районе, который должен открыться в ближайшее время, являются местной продукцией.

Хокимам было указано на необходимость доведения доли местных строительных материалов до минимум 95% и в других гостиницах, возводимых в регионах.

Для этого поставлена задача увеличить объем производства продукции, используемой при строительстве и отделке гостиниц, до конца следующего года.

В частности, установлено увеличить производство лакокрасочных материалов со 119 тыс. тонн до 150 тыс. тонн, а сантехнических изделий с 1,5 млн единиц до 2 млн единиц.

Также объем производства ПВХ-труб и фитингов должен вырасти с 255 тыс. тонн до 300 тыс. тонн, обоев — с 6 млн тонн до 7,5 млн тонн, а декоративных панелей — с 15 млн квадратных метров до 18 млн квадратных метров.