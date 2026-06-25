В самолетах авиакомпании Iberia запущен высокоскоростной интернет через систему Starlink

Компания Starlink под руководством Илона Маска продолжает совершать революционные изменения в сфере авиации. Испанская авиакомпания Iberia официально ввела в коммерческую эксплуатацию систему высокоскоростного спутникового интернета на своих дальнемагистральных самолетах. Этот шаг призван коренным образом улучшить качество связи на воздушных маршрутах. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Первый тестовый и практический полет состоялся 23 июня 2026 года по маршруту Мадрид — Сан-Паулу. Самолет с регистрационным номером EC-MAA, вылетевший из аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, стал первым в парке Iberia, оснащенным системой Starlink. Теперь пассажиры этого рейса получили возможность пользоваться интернетом качеством, сопоставимым с наземным, на протяжении всего полета.

Технические возможности и показатели скорости

по данным ixbt.com, система Starlink на борту самолета может обеспечить скорость загрузки (download) до 450–500 Mbps и скорость передачи данных (upload) до 70 Mbps. Самое главное, связь работает без разрывов и с минимальными задержками (latency). Это позволяет пассажирам не только пользоваться социальными сетями, но и общаться по видеосвязи, а также работать с тяжелыми файлами.

Руководство Iberia планирует сделать эту услугу абсолютно бесплатной для всех пассажиров, независимо от их класса обслуживания. Кроме того, подключение к интернету будет непрерывным с момента посадки в самолет и до прибытия в пункт назначения. В отличие от спутникового интернета предыдущих поколений, это избавляет от необходимости ждать набора определенной высоты.

Масштабная стратегия и планы на будущее

Авиакомпания Iberia ставит целью оснастить оборудованием Starlink почти 35% своего дальнемагистрального флота до конца 2026 года. Однако масштаб проекта не ограничивается одним перевозчиком. International Airlines Group (IAG), материнская структура компании, планирует подключить к этой системе более 500 самолетов, принадлежащих различным авиакомпаниям группы.

Starlink стремительно укрепляет свои позиции на авиационном рынке. На сегодняшний день 41 авиакомпания по всему миру имеют соглашения об использовании технологий Илона Маска. Общее количество самолетов, включенных в программу, превысило 7000. Ранее Southwest Airlines также успешно совершила первый рейс с установленным спутниковым интернетом нового поколения.

Эта новость значима и для узбекистанских туристов и пользователей международных рейсов, так как вопрос качественной связи в длительных перелетах по европейским и американским направлениям всегда был актуальным. Ожидается, что популяризация таких технологий, как Starlink, в ближайшие годы превратит доступ к интернету во время полета из роскоши в обычный стандарт.