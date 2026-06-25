Начались поставки комплектующих для массового производства роботов Tesla Optimus

·3·Технологии
Начались поставки комплектующих для массового производства роботов Tesla Optimus

Компания Tesla под руководством Илона Маска перешла к решающему этапу подготовки к серийному производству одного из своих самых ожидаемых проектов — гуманоидных роботов Optimus. Цепочка поставок комплектующих для этого устройства, которое называют самым передовым роботом в мире, уже сформирована, и налажено сотрудничество с крупнейшими технологическими предприятиями Тайваня. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, ведущие в области робототехники компании Miele Automation и Asia Optical начали поставки важных компонентов для Tesla. В частности, Miele предоставляет редукторы и шарнирные модули, необходимые для системы передвижения робота. Эти детали играют ключевую роль в обеспечении плавных и точных движений Optimus, имитирующих человеческие.

В то же время, с целью расширения масштабов производства, компания Mirle совместно с китайским предприятием Shenzhen Kedali Industry создала совместное предприятие в промышленном центре Районг в Таиланде. Этот завод специализируется на производстве роботизированных драйверов и других высокоточных деталей и в ближайшее время должен выйти на полную мощность.

Optimus 3: «Глаза» робота и технические возможности

В рамках проекта компания Asia Optical была назначена ответственной за оптическую систему модели Optimus 3, то есть за её «глаза». Используя свои технологии сферических и асферических линз, компания предоставляет роботу возможность визуального анализа окружающей среды. Это критически важно для автономного перемещения робота и выполнения задач в сложных условиях.

В своем заявлении в марте Илон Маск подчеркнул, что Optimus 3 станет самым совершенным роботом в мире. По его словам, на данный момент на рынке нет другого робота, способного продемонстрировать столь высокий уровень производительности, как Optimus 3. Глава Tesla оценивает этот проект как самый масштабный продукт в истории компании.

Согласно плану производства, летом этого года начнется сборка небольшой партии роботов. Массовое производство запланировано на 2027 год. В настоящее время на территории комплекса Giga Texas в Техасе активно ведутся работы по строительству завода Optimus, и компания начала нанимать новых специалистов для этого направления.

Эта новость вызывает большой интерес в мире технологий, так как Optimus может стать первым массовым гуманоидным роботом, который облегчит человеческий труд не только в промышленности, но и в повседневной жизни. Tesla стремится полностью занять рынок робототехники и вывести возможности AI на новый уровень.

TeslaOptimusРобототехникаИлон МаскТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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