Акемагик М1А Pro Tank Кентре: мини-ПК с видеокартой NVIDIA RTX 5060 в компактном корпусе

Тенденция объединения компактности и высокой производительности на рынке компьютерных технологий выходит на новый уровень. Компания Акемагик представила свою обновленную модель М1А Pro Tank Кентре. Главная особенность этого устройства заключается в том, что, несмотря на малый объем корпуса, оно оснащено десктопной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, новый мини-ПК ориентирован не только на геймеров, но и на потребности профессиональных графических дизайнеров и видеомонтажеров. В устройство установлен мобильный процессор Intel Core i9-13900ХК, который в сочетании с графической системой образует мощный тандем. Такие технические характеристики делают мини-ПК достойным конкурентом полноразмерных настольных компьютеров.

Система охлаждения и технические возможности

Производитель уделил особое внимание тому, чтобы мощные компоненты в маленьком корпусе не перегревались. Модель М1А Pro Tank Кентре оснащена усиленной системой охлаждения, состоящей из 7 тепловых трубок и трех высокооборотистых вентиляторов. Учитывая, что процессор потребляет до 45 В, а видеокарта до 145 В, такая система охлаждения критически важна для стабильной работы.

В вопросах памяти и хранения данных устройство также предоставляет широкие возможности. Пользователи могут использовать два слота стандарта ДДР5-5200 СО-ДИММ и два разъема для дисков формата M.2 PCIe Ген4. Также поддерживаются современные стандарты беспроводной связи — Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Интерфейсы и ценовая политика

По количеству и разнообразию портов этот мини-ПК не уступает традиционным системным блокам. На панели устройства доступны следующие интерфейсы:

порт USB-C со скоростью 40 Гбит/с;

несколько коннекторов УСБ-А;

видеовыходы HDMI и ДисплайПорт;

сетевой интерфейс со скоростью 2,5 Гбит/с.

Что касается цен, на китайском рынке версия без комплектующих (без оперативной памяти и SSD) установлена примерно в 1150 долларов (7999 юаней). Полная конфигурация с 32 GB оперативной памяти и SSD объемом 1 TB оценивается примерно в 1750 долларов (11 999 юаней).

Для пользователей такие устройства могут стать интересным решением, особенно для специалистов, которые хотят сэкономить место на рабочем столе, но не готовы отказываться от мощности серии NVIDIA RTX. Пока точных данных о сроках выхода устройства на глобальный рынок не предоставлено.