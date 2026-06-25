Акемагик М1А Pro Tank Кентре: мини-ПК с видеокартой NVIDIA RTX 5060 в компактном корпусе
Тенденция объединения компактности и высокой производительности на рынке компьютерных технологий выходит на новый уровень. Компания Акемагик представила свою обновленную модель М1А Pro Tank Кентре. Главная особенность этого устройства заключается в том, что, несмотря на малый объем корпуса, оно оснащено десктопной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060. Об этом сообщает Иксбт.ком.
По данным иксбт.ком, новый мини-ПК ориентирован не только на геймеров, но и на потребности профессиональных графических дизайнеров и видеомонтажеров. В устройство установлен мобильный процессор Intel Core i9-13900ХК, который в сочетании с графической системой образует мощный тандем. Такие технические характеристики делают мини-ПК достойным конкурентом полноразмерных настольных компьютеров.
Система охлаждения и технические возможностиПроизводитель уделил особое внимание тому, чтобы мощные компоненты в маленьком корпусе не перегревались. Модель М1А Pro Tank Кентре оснащена усиленной системой охлаждения, состоящей из 7 тепловых трубок и трех высокооборотистых вентиляторов. Учитывая, что процессор потребляет до 45 В, а видеокарта до 145 В, такая система охлаждения критически важна для стабильной работы.
В вопросах памяти и хранения данных устройство также предоставляет широкие возможности. Пользователи могут использовать два слота стандарта ДДР5-5200 СО-ДИММ и два разъема для дисков формата M.2 PCIe Ген4. Также поддерживаются современные стандарты беспроводной связи — Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
Интерфейсы и ценовая политикаПо количеству и разнообразию портов этот мини-ПК не уступает традиционным системным блокам. На панели устройства доступны следующие интерфейсы:
- порт USB-C со скоростью 40 Гбит/с;
- несколько коннекторов УСБ-А;
- видеовыходы HDMI и ДисплайПорт;
- сетевой интерфейс со скоростью 2,5 Гбит/с.
Для пользователей такие устройства могут стать интересным решением, особенно для специалистов, которые хотят сэкономить место на рабочем столе, но не готовы отказываться от мощности серии NVIDIA RTX. Пока точных данных о сроках выхода устройства на глобальный рынок не предоставлено.
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