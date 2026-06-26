NASA тестирует систему обнаружения пожаров из космоса с помощью искусственного интеллекта

Космическое агентство США NASA и компания Loft Orbital начали тестирование спутников нового поколения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель проекта — дать космическим аппаратам возможность самостоятельно, без участия человека, обнаруживать чрезвычайные ситуации на Земле, в частности лесные пожары и загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает издание ixbt.com, опираясь на данные компании Loft Orbital. Об этом Ixbt.com сообщает в новости.

Ожидается, что данный проект, реализуемый в рамках программы Federated Autonomous Measurement (FAME), коренным образом изменит скорость обработки данных в космосе. В настоящее время спутники фотографируют поверхность Земли, после чего передают огромные объемы данных на Землю. Специалисты анализируют эти изображения и при необходимости отдают команду другим аппаратам вести более детальное наблюдение. Новая же система будет осуществлять все аналитические процессы непосредственно в космосе.

Первый этап испытаний начался в июне этого года на одном из действующих спутников компании Loft Orbital. На него было установлено специальное программное обеспечение, разработанное Лабораторией реактивного движения (JPL) NASA. По словам экспертов, эта технология позволит космическим аппаратам обмениваться данными друг с другом и оперативно реагировать на важные события.

Технология принятия автономных решений в космосе

В рамках проекта будет автоматизирован процесс, называемый «tip-and-cue». Если один спутник обнаруживает подозрительный объект (например, очаг пожара), он немедленно отправляет сигнал другим аппаратам. Другие спутники, не дожидаясь команды с наземной станции, направляют свои датчики на эту точку и начинают детальный анализ. Это имеет решающее значение для экономии времени и предотвращения природных катастроф.

По словам представителя Loft Orbital Пола Ласерра, ранее внедрение таких систем считалось невозможным из-за чрезмерного размера моделей искусственного интеллекта и ограниченной вычислительной мощности космических аппаратов. Однако появившиеся в последние месяцы компактные модели ИИ нового поколения с возможностью «мультимодального» мышления устранили эти препятствия. Теперь спутники могут анализировать сложные изображения в режиме реального времени, потребляя меньше энергии.

Принцип работы новой системы включает следующие важные этапы:

постоянный мониторинг поверхности Земли в режиме космического патрулирования;

обнаружение аномалий на изображениях (дым, разливы нефти, изменение уровня воды) с помощью ИИ;

анализ данных на борту аппарата без отправки их на Землю;

автоматическое назначение задач другим спутникам.

Ожидается, что эта технология станет революционным шагом не только в обнаружении пожаров, но и в мониторинге глобальных экологических изменений. Loft Orbital планирует запустить спутники нового поколения в ближайшие годы, а именно в 2027 и 2028 годах, где эта автономная система будет развернута в полную мощность. Это позволит человечеству более эффективно защищать нашу планету из космоса.