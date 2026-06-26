Астрономы NASA обнаружили в космосе мягкие планеты, похожие на «сахарную вату»

·22·Технологии
Астрономы NASA обнаружили в космосе мягкие планеты, похожие на «сахарную вату»

В результате исследований, проведенных с помощью космического телескопа ТЭСС (Транситинг Эксопланет Сурвей Сателлите) агентства NASA, были выявлены две из самых необычных экзопланет, известных науке. Объекты, получившие названия ТОИ-791 б и ТОИ-791 к, поражают ученых своими огромными размерами и чрезвычайно низкой плотностью. Выяснилось, что их плотность почти равна плотности «сахарной ваты». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Эти уникальные планеты вращаются вокруг звезды ТОИ-791, похожей на Солнце. Данная система расположена примерно в 1 113 световых годах от Земли. Первичные данные были получены транзитным методом, то есть путем фиксации падения яркости звезды, когда планета проходит перед ее диском. Последующий анализ показал, что физические характеристики этих объектов могут изменить представления о космосе.

«Воздушные шары» размером с Юпитер

по данным иксбт.ком, планета ТОИ-791 б по своим размерам почти идентична Юпитеру, однако ее масса составляет всего 3% от массы крупнейшей планеты Солнечной системы. Второй объект — ТОИ-791 к — по диаметру даже больше Юпитера, но его масса составляет всего 5,9% от массы Юпитера. Такие показатели ставят эти планеты в ряд самых «разреженных» объектов в современной астрономии.

Согласно данным исследовательского центра NASA Амес, существование таких объектов противоречит существующим теоретическим моделям формирования планет. Ученые пока пытаются объяснить, как газовые гиганты с такой малой массой могут удерживать огромную атмосферу. Это открытие доказывает, что газовые гиганты во Вселенной могут быть гораздо разнообразнее, чем мы думали.

Гравитационная связь и орбитальное движение

Орбиты планет также специфичны: ТОИ-791 б совершает полный оборот вокруг своей звезды за 139 дней, а ТОИ-791 к — за 232 дня. Определение таких длительных орбит является сложным процессом, требующим непрерывного наблюдения в течение долгого времени. Еще одной примечательной особенностью системы является то, что эти два гиганта оказывают сильное гравитационное воздействие друг на друга.

По словам исследователя из Оксфордского университета Джорджа Дрансфилда, обнаружение двух «сверхмягких» планет вокруг одной звезды одновременно является редким явлением. Эта система служит своего рода лабораторией для изучения миграции планет и их эволюции. В будущем планируется изучить химический состав атмосфер этих планет, чтобы сделать более точные выводы об их происхождении.

В настоящее время ученые пересматривают пределы стабильности газовых гигантов на примере этих странных объектов в системе ТОИ-791. Это открытие ставит новые вопросы не только перед астрономией, но и перед общей физикой в контексте проявления ее законов в среде экзопланет.

NASATESSЭкзопланетаАстрономияКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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