Правительство США взяло под контроль самую мощную модель GPT-5.6 от OpenAI

·21·Технологии
Правительство США взяло под контроль самую мощную модель GPT-5.6 от OpenAI

В мире искусственного интеллекта произошел очередной технологический скачок, однако на этот раз публичный релиз новой разработки столкнулся с неожиданным препятствием. Несмотря на то, что компания OpenAI подготовила свою новейшую и мощную модель GPT-5.6, по требованию правительства США её широкомасштабный дебют был временно отложен. Данное решение имеет стратегическое значение и объясняется необходимостью оценки влияния систем искусственного интеллекта на национальную безопасность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Согласно данным издания Те Информатион, основанным на закрытом совещании с участием генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, в настоящее время модель GPT-5.6 доступна лишь ограниченному кругу пользователей. Эти пользователи отбираются индивидуально, а весь процесс координируется Офисом по научно-технической политике Белого дома и Национальным директором по кибербезопасности. Такой подход свидетельствует о начале новой эры в отношениях между технологическими гигантами и государством.

В обращении к сотрудникам Сэм Альтман выразил надежду, что полноценный запуск модели GPT-5.6 состоится в ближайшие недели. Тем не менее, он подчеркнул, что OpenAI не намерена превращать подобный порядок контроля в постоянную практику. В будущем компания планирует разработать более прозрачный и понятный механизм выпуска новых моделей совместно с государственными органами и отраслевыми экспертами.

Государственный контроль и новые правила

Серьезность ситуации заключается в том, что министр торговли США Говард Латник лично предупредил Сэма Альтмана о недопустимости публичного анонса модели GPT-5.6 без согласования с государственными структурами. Такие жесткие меры связаны с новой политикой администрации США в области искусственного интеллекта. Данная политика направлена на сохранение технологического превосходства и предотвращение возможных киберрисков.

Напомним, что согласно указу, подписанному ранее президентом Дональдом Трампом, американские разработчики искусственного интеллекта обязаны представлять свои новейшие модели правительству минимум за 30 дней до их массового запуска. Ожидается, что это правило существенно повлияет на рабочие процессы таких ведущих компаний, как OpenAI, Google и Microsoft. За это время правительство получит возможность проверить параметры безопасности модели.

По мнению экспертов, подобные меры контроля могут привести к двояким результатам. С одной стороны, это обеспечит безопасность, но с другой — может замедлить темпы инноваций и ограничить доступ пользователей к самым современным инструментам. Для пользователей из Узбекистана эта новость также важна, так как глобальные ограничения неизбежно задержат появление новых функций сервисов ChatGPT в нашем регионе.

На данный момент OpenAI официально не делала заявлений о запуске GPT-5.6 и не раскрывала дату её массового релиза. Аналитики отрасли предполагают, что эта модель будет фундаментально отличаться от предыдущих не только вычислительной мощностью, но и способностью к логическому мышлению и решению сложных задач. Развитие событий теперь зависит от окончательного заключения правительства США.

OpenAIGPT-5.6Искусственный ИнтеллектSam AltmanСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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