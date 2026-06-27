Скандал на рынке страховых технологий: стартап Corgi обвинили в краже открытого кода

·4·Технологии
Скандал на рынке страховых технологий: стартап Corgi обвинили в краже открытого кода

Вокруг страхового технологического стартапа Corgi, поддерживаемого акселератором Y Combinator, разгорается серьезный конфликт. Компания Papermark обвинила Corgi в краже программного обеспечения с открытым исходным кодом и представлении его как собственного продукта. Эта ситуация вновь подняла вопрос об интеллектуальной собственности и работе с open source лицензиями в экосистеме стартапов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Конфликт начался после поста одного из основателей Papermark Марка Сейтца в сети X (бывший Twitter). Чтобы доказать свои обвинения, Сейтц приложил скриншоты нового продукта Dataroom от Corgi. На скриншотах было видно, что функции и тексты в интерфейсе Corgi дословно совпадают с продуктом Papermark.

Программы, называемые Dataroom или «комнаты сделок», в основном используются стартапами для безопасной отправки документов венчурным инвесторам и проведения процессов проверки (due diligence). По сообщению TechCrunch, Марк Сейтц назвал действия Corgi нарушением авторских прав и даже «мошенничеством».

Официальная позиция руководства Corgi

Сооснователь и генеральный директор Corgi Нико Лакуа сначала пообещал изучить ситуацию, а вскоре выступил с заявлением, опровергающим обвинения. Он подчеркнул, что код продукта полностью отличается от кода Papermark. Отрицая претензии по нарушению лицензии, Лакуа отметил, что «кража кода и копирование стиля дизайна — это разные вещи».

Тем не менее, глава Corgi признал, что в процессе проектирования они слишком сильно опирались на существующие продукты. По его словам, команда вместо того, чтобы создавать уникальные визуальные решения, использовала шаблоны готовых рыночных решений. Это привело к тому, что внешне продукты оказались очень похожими.

Представитель компании в интервью TechCrunch сообщил, что проблемные элементы уже изменены. По его словам, сходства наблюдались только в визуальных элементах двух второстепенных страниц настроек, и эти ошибки были оперативно исправлены. Команда вновь подтвердила, что код Papermark не использовался.

Открытый код и этика стартапов

Этот инцидент может стать важным уроком для технологических стартапов. Хотя open source проекты часто предоставляются для свободного использования, их условия лицензирования и авторские права строго защищены. Подобные случаи актуальны и для развивающегося IT-сектора Узбекистана, так как местные разработчики также широко используют международные открытые ресурсы.

На данный момент спор между Papermark и Corgi не дошел до суда, однако дискуссии в социальных сетях неизбежно нанесут удар по репутации стартапа. Эксперты напоминают, что при создании продукта важна не только уникальность кода, но и оригинальность пользовательского интерфейса (UI) и текстов.

ТехнологииСтартапыCorgiPapermarkOpen Source
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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