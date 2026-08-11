Anthropic помечает тексты искусственного интеллекта специальными метками
Одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта Anthropic сообщила, что добавляет специальные цифровые метки в тексты, созданные её нейросетями, включая модели Claude. Как сообщает издание Иксбт.ком, этот шаг предпринимается для полного соответствия строгим правилам Европейского союза в области искусственного интеллекта. Об этом Techcrunch.ком сообщает .
Кодекс прозрачности в рамках Закона Европейского союза об искусственном интеллекте вступил в силу 2 августа текущего года. Этот документ требует от разработчиков искусственного интеллекта помечать созданный или отредактированный с помощью компьютера контент способами, которые позволяют другим системам легко его распознавать. В связи с этим компании Anthropic пришлось обновить свою политику.
Как работает новая технология?Согласно обновлённой странице поддержки компании, все модели, выпущенные после 2 августа, автоматически снабжают тексты и файлы цифровыми метками. Для файлов применяется технология К2ПА, считающаяся открытым стандартом, а для текстов запускаются скрытые методы на уровне модели.
По словам специалистов, эти цифровые метки встраиваются непосредственно в текст. В результате даже при копировании и переносе информации пользователем в другое место метка перемещается вместе с текстом и может сохраняться даже после определённых операций редактирования. Пока неизвестно, насколько сильно пользователям придётся изменить текст, чтобы полностью удалить из него эту метку.
Изменения на уровне индустрииСистема цифровой маркировки будет применяться к API платформы Claude, приложению Claude, а также различным сервисам, таким как Claude Коде, Claude Коворк и Claude Таг. Со временем Anthropic планирует расширить эту поддержку и на старые модели.
В последнее время крупные технологические гиганты и платформы спешат маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, чтобы предотвратить недовольство пользователей и возможные юридические проблемы. В частности, на прошлой неделе музыкальная платформа Suno также объявила, что будет помечать треки, созданные в её системе.
Кроме того, такие ведущие организации, как Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Блак Форест Лабс и Сйнтесиа, взяли на себя обязательство соблюдать этот Кодекс прозрачности Европейского союза. По мнению экспертов, подобные инициативы в будущем значительно упростят различение настоящего контента и материалов, созданных искусственным интеллектом, в цифровой среде.
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