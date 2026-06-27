OpenAI может перенести дату IPO на 2027 год: цель — 1 триллион долларов

·26·Технологии
OpenAI может перенести дату IPO на 2027 год: цель — 1 триллион долларов

Ведущая компания в области искусственного интеллекта OpenAI рассматривает возможность переноса сроков выхода на биржу (IPO) на 2027 год. Ранее компания планировала начать публичные торги во второй половине 2026 года. По сообщению Те Нью-Йорк Тимес со ссылкой на свои источники, за этим решением стоит генеральный директор компании Сэм Альтман. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сэм Альтман занимает жесткую позицию: OpenAI должна выйти на рынок с оценкой не менее 1 триллиона долларов. Консультанты предложили руководству два пути: либо провести IPO в 2027 году с огромной капитализацией в 1 триллион долларов, либо выйти на биржу раньше, но по более низкой цене. Альтман счел второй вариант «абсолютно неприемлемым». Для справки: последняя оценка OpenAI на частном рынке составила почти 730 миллиардов долларов.

Ситуация на рынке и опыт SpaceX

Переносу IPO способствуют не только амбиции, но и нестабильность технологического рынка. Консультанты привели руководству OpenAI в пример ситуацию с компанией Илона Маска SpaceX. Хотя SpaceX провела историческое IPO и достигла капитализации в 1,77 триллиона долларов, позже стоимость ее акций упала с 202 до 153 долларов. Эта ситуация вызывает у инвесторов сомнения в реальной стоимости компаний в сфере AI и высоких технологий.

Финансовые показатели OpenAI также остаются противоречивыми. В 2025 году выручка компании достигла 13 миллиардов долларов, и в текущем году ожидается трехкратный рост этого показателя. Однако компания все еще работает с убытком. Основные средства тратятся на создание вычислительной инфраструктуры и центры обработки данных для обучения моделей ChatGPT.

Количество пользователей и новая стратегия

В то же время наблюдается некоторое замедление роста числа пользователей ChatGPT. Сейчас аудитория стабилизировалась на уровне около 900 миллионов человек, хотя компания стремилась преодолеть отметку в 1 миллиард. В связи с этим OpenAI переключает основное внимание на корпоративных клиентов:

  • сокращены инвестиции во второстепенные проекты, такие как видеогенератор Sora;
  • ускорена разработка продуктов для бизнеса;
  • активно развивается инструмент Кодекс, предназначенный для программирования.
Проект Кодекс сейчас конкурирует с инструментом Claude Коде от компании Anthropic. По словам технического директора дочерней компании ДеплойКо Арно Фурниер, количество пользователей Кодекс всего за три месяца выросло в пять раз, превысив 4 миллиона человек в неделю.

Падение акций СофтБанк

Новости о переносе IPO нанесли сильный удар по одному из крупнейших инвесторов OpenAI — японскому холдингу СофтБанк. После этих сообщений акции СофтБанк за один день подешевели на 13%. Это самое крупное падение для компании с августа 2024 года. Ожидается, что к октябрю 2026 года общие инвестиции СофтБанк в проект OpenAI достигнут 65 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков, выход OpenAI на биржу помог бы определить прозрачную рыночную стоимость активов СофтБанк. Теперь инвесторам придется ждать еще несколько лет. Главный вопрос остается открытым: готовы ли публичные инвесторы вложить такие огромные средства в компанию, которая все еще несет убытки, но претендует на оценку в 1 триллион долларов?

OpenAISoftBankIPOSam AltmanChatGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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