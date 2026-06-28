Компания Belkin представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5

·27·Технологии
Компания Belkin представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5

В мире современных технологий скорость передачи данных и возможности подключения устройств выходят на новый уровень. Известный бренд Belkin продемонстрировал свою последнюю разработку — док-станцию 14-ин-1 Тундерболт 5 Док. Эта док-станция привлекает внимание специалистов не только количеством портов, но и рекордной скоростью передачи данных, а также поддержкой нескольких мониторов высокого разрешения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, новое устройство построено на базе интерфейса Тундерболт 5, который обеспечивает пользователям скорость передачи данных до 80 Гбит/с. Если к системе подключено несколько дисплеев, устройство способно автоматически увеличить пропускную способность до 120 Гбит/с. Это создает беспрецедентное удобство для графических дизайнеров, видеомонтажеров и геймеров.

Дисплеи и качество изображения

Док-станция Belkin обладает широкими возможностями передачи изображения. Устройство оснащено портами ДисплайПорт 2.1 и HDMI 2.1, через которые можно подключить один монитор в формате 8К (60 Hz) или 4К (240 Hz). Пользователи совместимых компьютеров на базе Windows могут одновременно использовать три монитора 4К с частотой обновления 144 Hz.

Есть новости и для пользователей продуктов Apple. Новые компьютеры Мак с чипами М4 и М5 получат возможность подключения нескольких внешних дисплеев через эту док-станцию. Однако более старые модели с чипами М1, М2 и М3 из-за аппаратных ограничений смогут работать только с ограниченным количеством мониторов.

Питание и возможности подключения

Еще одним важным аспектом устройства является его способность подавать питание. Док-станция может обеспечивать зарядку ноутбуков мощностью до 140 В по стандарту USB Повер Деливерй. В комплект входит блок питания мощностью 180 В и кабель Тундерболт 5 длиной один метр. Среди 14 портов представлены следующие:

  • Два порта USB-C 3.2 (с зарядкой 30 В и 7,5 В);
  • Один УСБ-А 3.2 со скоростью 10 Гбит/с;
  • Два УСБ-А 3.0 со скоростью 5 Гбит/с;
  • Разъем Этернет со скоростью 2,5 Гбит/с;
  • Картридеры УХС-ИИ СД 4.0 и микроСД 4.0 (скорость до 312 МБ/с).
Устройство в алюминиевом корпусе весит 510 грамм. Для предотвращения перегрева при длительной работе оно оснащено специальной системой охлаждения. Также для безопасности предусмотрен слот Кенсингтон и светодиодный индикатор состояния работы.

Новая док-станция обладает обратной совместимостью с устройствами Тундерболт 4, USB4 и стандартными USB-C, однако в таких случаях её возможности будут ограничены. Стоит отметить, что ноутбуки и мониторы с технологией Тундерболт 3 с этим устройством не работают. Belkin 14-ин-1 Тундерболт 5 Док в настоящее время оценивается примерно в 338 долларов США.

BelkinThunderbolt 5ТехнологииНоутбукApple M4
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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