В Узбекистане появились в продаже квадратные арбузы (видео)

В социальных сетях вызвали бурное обсуждение видео с арбузами необычной формы. На кадрах запечатлены арбузы, выращенные не в привычной круглой, а в квадратной форме, которые выставлены на продажу в корзинах.

Автор видео не скрывал своего удивления, отметив, что впервые видит такие арбузы в Узбекистане.

«В молодости я видел такие арбузы в Японии. Их показывали и по телевизору, я слышал, что цена на них может достигать 500–1000 долларов. Думал, что такие арбузы бывают только в Японии. А теперь смотрю — и у нас продаются. Цена оказалась 60 тысяч сумов. Честно говоря, даже в Америке я такого не видел», — говорит он в видео.

Данный ролик за короткое время собрал тысячи просмотров. Пользователи высказывают разные мнения о внешнем виде и стоимости необычных арбузов: одни пишут, что хотят их купить, другие интересуются, каким способом их выращивают.