В Узбекистане появились в продаже квадратные арбузы (видео)

·54·Общество
В Узбекистане появились в продаже квадратные арбузы (видео)

В социальных сетях вызвали бурное обсуждение видео с арбузами необычной формы. На кадрах запечатлены арбузы, выращенные не в привычной круглой, а в квадратной форме, которые выставлены на продажу в корзинах.

Автор видео не скрывал своего удивления, отметив, что впервые видит такие арбузы в Узбекистане.

«В молодости я видел такие арбузы в Японии. Их показывали и по телевизору, я слышал, что цена на них может достигать 500–1000 долларов. Думал, что такие арбузы бывают только в Японии. А теперь смотрю — и у нас продаются. Цена оказалась 60 тысяч сумов. Честно говоря, даже в Америке я такого не видел», — говорит он в видео.

Данный ролик за короткое время собрал тысячи просмотров. Пользователи высказывают разные мнения о внешнем виде и стоимости необычных арбузов: одни пишут, что хотят их купить, другие интересуются, каким способом их выращивают.

УзбекистанЯпония
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Фергане при заправке автобуса взорвался баллонВ Фергане при заправке автобуса взорвался баллонВчера, 23:57В Хатырке отец, убивший шестимесячного сына, приговорен к 15 годам тюрьмыВ Хатырке отец, убивший шестимесячного сына, приговорен к 15 годам тюрьмыВчера, 23:04В Бектемирском районе 29 июня временно отключат питьевую водуВ Бектемирском районе 29 июня временно отключат питьевую водуВчера, 21:16В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТСВ Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТСВчера, 19:42В Джизаке начата проверка в отношении женщины, избившей ребенка соседаВ Джизаке начата проверка в отношении женщины, избившей ребенка соседаВчера, 19:18Сильное землетрясение в Афганистане ощутилось в 12 регионах УзбекистанаСильное землетрясение в Афганистане ощутилось в 12 регионах УзбекистанаВчера, 19:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец