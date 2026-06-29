В Китае начали работу роботы-поводыри с искусственным интеллектом для слепых

Развитие технологий продолжает коренным образом менять традиционные сферы. В китайском городе Мяньян официально представили роботов-поводырей Киминг К2, специально разработанных для незрячих и слабовидящих людей. Ожидается, что в будущем эти инновационные устройства заменят специально обученных собак-поводырей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Модель Киминг К2 оснащена современным комплексом датчиков, включая лидар (оптический локатор), камеру глубины, РГБ-камеру и ультразвуковые сенсоры. С помощью этих технологий робот полностью контролирует окружающую среду в радиусе 360 градусов. По данным иксбт.ком, система способна за миллисекунды определять лестницы, открытые люки, дорожные конусы и другие препятствия.

Безопасность и умная навигация

Робот распознает не только стационарные препятствия, но и движущихся пешеходов и транспортные средства. При приближении к светофорам, лестницам или уклонам система заранее предупреждает пользователя с помощью голосовых сообщений. Это обеспечивает незрячим людям возможность самостоятельно и безопасно передвигаться в городских условиях.

Одной из главных особенностей устройства является встроенная локальная модель искусственного интеллекта (AI). Пользователю достаточно назвать пункт назначения, после чего робот самостоятельно прокладывает оптимальный маршрут и начинает сопровождение. Отсутствие необходимости в подключении к интернету повышает безопасность данных и скорость работы.

Киминг К2 может надежно передвигаться по различным типам покрытий, включая асфальт, брусчатку, газоны и неровную почву. Кроме того, он способен самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам, что очень полезно в многоэтажных зданиях и подземных переходах.

Автономная работа и зарядка

Более 1,5 часов непрерывной работы на одном заряде;

Автоматический возврат на зарядную станцию при низком уровне заряда;

Интерактивный интерфейс с управлением через голосовые команды;

Система сканирования окружающей среды в режиме реального времени.

Технические возможности робота включают следующее:

В настоящее время в городе Мяньян создана специальная площадка для тестирования этих роботов. По мнению экспертов, такие роботизированные помощники устранят сложности, связанные с содержанием и обучением собак-поводырей, и облегчат социальную адаптацию незрячих людей.

В странах, переживающих стремительную цифровую трансформацию, таких как Узбекистан, внедрение инклюзивных технологий в будущем может помочь сделать городскую инфраструктуру более удобной для людей с ограниченными возможностями.