iPhone 17 Pro Max обошел Андроид-флагманы по объему продаж на рынке Китая

·29·Технологии
iPhone 17 Pro Max обошел Андроид-флагманы по объему продаж на рынке Китая

Гегемония Apple на рынке смартфонов, особенно в высокоценовом сегменте, продолжает подтверждаться. Согласно последним аналитическим данным, серия iPhone 17 сумела с заметным отрывом обойти местных и международных Андроид-гигантов на одном из крупнейших и самых конкурентных рынков мира — в Китае. Эта ситуация показывает, что выбор пользователей в мире технологий все больше зависит от престижа бренда и стабильности экосистемы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По сообщению издания иксбт.ком, по состоянию на 21 июня 2026 года общие продажи линейки iPhone 17 в Китае достигли 35,39 миллиона единиц. В этом показателе абсолютное лидерство удерживает модель iPhone 17 Pro Max, считающаяся самой дорогой и технически совершенной. Данное устройство было продано тиражом примерно 12,69 миллиона экземпляров, став самым популярным среди смартфонов Apple.

Второе место во внутреннем рейтинге устройств Apple занял базовый iPhone 17 с 11,83 миллиона единиц, а модель iPhone 17 Pro замкнула тройку лидеров с показателем 10,87 миллиона. Цифры свидетельствуют о том, что покупатели предпочитают версию Pro Max с максимальными возможностями даже несмотря на высокую цену.

Неожиданный удар по Андроид-флагманам

Наиболее поразительная ситуация наблюдается при сравнении с мощнейшими флагманами на базе операционной системы Android. Согласно данным, общие продажи всех флагманов с префиксом «Ultra», таких как Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, OPPO Финд Кс9 Ultra и iQOO 15 Ultra, составили всего 776,5 тысячи единиц. Это означает, что одна только модель iPhone 17 Pro Max продалась в десять раз больше, чем все основные конкуренты вместе взятые.

Известный инсайдер Ice Universe отметил, что эта статистика может серьезно повлиять на будущую стратегию производителей Андроид-смартфонов. Дело в том, что разработка моделей категории Ultra, оснащение их самыми современными камерами, дисплеями и инновационными компонентами требует огромных финансовых затрат. Однако максимальные технические характеристики не всегда гарантируют коммерческий успех.

На рынке Узбекистана спрос на продукцию Apple также остается высоким. Эта тенденция китайского рынка неизбежно отразится и на местном рынке, так как узбекистанские потребители также часто выбирают именно топовые версии моделей iPhone среди флагманских устройств. Производители Android теперь рассматривают возможность перенаправить свои ресурсы с таких дорогостоящих проектов на более массовые сегменты.

В заключение можно сказать, что маркетинговая стратегия Apple и лояльность пользователей оказываются сильнее гонки технических характеристик. Если Андроид-бренды не смогут увеличить продажи своих самых дорогих флагманов, в будущем количество устройств серии «Ultra» может сократиться или они могут концептуально измениться.

AppleiPhone 17КитайСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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