Sony совершает революцию в игровой индустрии: эра дисков PlayStation закончится в 2028 году

·4·Технологии
Sony совершает революцию в игровой индустрии: эра дисков PlayStation закончится в 2028 году

Японский технологический гигант Sony объявил об одном из самых резких поворотов в истории игровой индустрии. Согласно официальному заявлению компании, с января 2028 года выпуск новых игр для платформы PlayStation на физических дисках будет полностью прекращен. Этот шаг означает переход мира консольных игр в полностью цифровой формат и знаменует окончание многолетней традиции для коллекционеров. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Представители Sony Interactive Entertainment подчеркнули, что данное решение основано на поведении современных потребителей. Сегодня большинство геймеров предпочитают скачивать игры через интернет, чем покупать их в магазинах. После ограничения 2028 года все новые проекты будут выходить в продажу только через PlayStation Store и другие лицензированные цифровые платформы.

Абсолютное превосходство цифрового формата

Статистические данные показывают, что спрос на физические диски резко снижается из года в год. Согласно отчету Sony за четвертый квартал 2025 финансового года, на долю цифровых загрузок пришлось целых 85% продаж игр для PS4 и PS5. Физические копии составили всего 15% общего рынка. Этот показатель вынудил компанию пересмотреть производственную цепочку и логистические затраты.

Эта тенденция в игровой индустрии также наносит серьезный удар по розничным торговым сетям. Например, GameStop, крупнейшая в мире сеть магазинов игр, за последние два года была вынуждена закрыть более 1300 филиалов. На рынке Узбекистана в последние годы также наблюдается снижение импорта дисков и популяризация покупок через цифровые аккаунты среди пользователей.

Недовольство владельцев старых консолей и коллекционеров

Новое решение касается только будущих игр; все диски, выпущенные до 2028 года, останутся в обращении, и ими можно будет продолжать пользоваться. Однако многие геймеры встретили эту новость с тревогой. Недавние сообщения о том, что в «физическом» издании игры Grand Theft Auto 6 вместо диска будет только код для загрузки, вызвали резкие протесты фанатов.

Кроме того, Sony подготовила неприятную новость для владельцев консолей старых поколений. Компания в текущем году в некоторых регионах, а в следующем — по всему миру прекратит работу сервиса PlayStation Store для PlayStation 3 и PlayStation Vita. Это означает полную потерю возможности приобретать новый цифровой контент для этих устройств. Возможность скачивания ранее купленных игр пока сохранится.

По мнению экспертов, решение Sony может побудить конкурентов, таких как Microsoft и Nintendo, предпринять аналогичные шаги. Ожидается, что в ближайшее время консоли без дисковода (Digital Edition) станут стандартом, что приведет к некоторому удешевлению устройств, но увеличит зависимость пользователей от скорости интернета.

SonyPlayStationИгрыТехнологииPS5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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