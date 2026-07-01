Google представила нового ИИ-агента Gemini Спарк для пользователей Мак

Корпорация Google объявила о запуске своего самого продвинутого ИИ-агента — Gemini Спарк — теперь и на операционной системе macOS. Эта новость значительно укрепляет позиции технологического гиганта на рынке АИ-помощников для персональных компьютеров. Теперь пользователи Мак смогут выполнять сложные цифровые задачи, интегрируя их напрямую с файлами на своих устройствах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Gemini Спарк — это не просто чат-бот, а полноценный агент, помогающий управлять цифровой жизнью пользователя. По данным иксбт.ком, этот помощник позволяет упорядочивать существующие файлы на компьютере, анализировать их и использовать в качестве основного источника для новых документов Google Воркспаке или электронных таблиц. Например, система может автоматически преобразовать счета из памяти компьютера в бюджетную таблицу.

Новые интеграции и расширенные возможности

Приняв во внимание замечания пользователей в ходе первых тестов, Google в новой версии обеспечила связь с приложениями Google Таскс и Google Кип. Это очень важное обновление, так как хранить простые заметки или списки покупок в таких тяжелых программах, как Google Docs, было неудобно. Теперь Gemini Спарк может помещать короткие напоминания напрямую в приложение Кип.

Кроме того, Google расширила сотрудничество со сторонними приложениями. Были реализованы интеграции со следующими платформами:

Канва — для создания флаеров и дизайнов;

Dropbox — для работы с облачными данными;

Instacart и ОпенТабле — для заказа еды и бронирования столиков в ресторанах;

Зиллов Ренталс — для поиска жилья в аренду.

Еще одним примечательным аспектом является то, что Gemini Спарк теперь обладает функцией отслеживания событий в режиме реального времени. Это означает, что он может анализировать результаты спортивных соревнований, изменение цен на акции или последние новости в прямом эфире и предоставлять отчеты пользователю. Также он держит под постоянным контролем социальные сети, блоги и данные о погоде.

Планы на будущее и условия использования

На данный момент Gemini Спарк (бета-версия) доступен только подписчикам Google AI Ultra в США. Однако компания обещает в ближайшее время расширить функциональность. В ближайшем будущем пользователи смогут через свои смартфоны давать агенту на Мак сложные многоэтапные поручения. Например, появится возможность удаленно отправить команду извлечь данные из определенного файла на компьютере.

Этим шагом Google вступает в серьезную борьбу со своими основными конкурентами — помощником Copilot от Microsoft и приложением Claude Десктоп от компании Anthropic. Выход на платформу Мак будет способствовать популяризации экосистемы Gemini, особенно среди творческих и профессиональных пользователей.