США сняли запрет с самых мощных моделей искусственного интеллекта компании Anthropic

Министерство торговли США официально отменило экспортные ограничения на модели искусственного интеллекта Claude Fable 5 и Mythos 5, разработанные компанией Anthropic. Это решение стало неожиданным, но важным поворотом в мире технологий, так как данные модели благодаря своей высокой производительности считаются серьезными конкурентами продуктам OpenAI и Google. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Компания Anthropic сообщила на своей официальной странице в социальной сети Кс, что получила соответствующее уведомление от американских регуляторов. После этой радостной новости компания ускорила процесс перезапуска моделей и их предоставления пользователям. Теперь разработчики и компании по всему миру получат возможность использовать эти передовые технологии без ограничений.

Напомним, что модели Fable 5 и Mythos 5 были представлены в начале июня этого года. Однако вскоре после дебюта правительство США ограничило доступ к этим моделям в рамках национальной безопасности и контроля за технологическим экспортом. Эта ситуация на некоторое время создала неопределенность на рынке искусственного интеллекта.

Экспортный контроль и технологическая гонка

Пока что официальные лица США и представители Anthropic не предоставили подробной информации о том, по какой именно причине были введены ограничения и на каких основаниях они были отменены. По мнению экспертов, подобные случаи обычно связаны с безопасностью данных моделей и возможностью их использования в незаконных целях.

Руководство компании выразило благодарность пользователям, проявившим терпение в этом сложном процессе, а также инженерам, работающим над восстановлением системы. Отмечается, что работы по полному вводу моделей в эксплуатацию начались уже на следующий день после получения уведомления.

По данным иксбт.ком, модели Claude Fable 5 и Mythos 5 показали высокие результаты не только в генерации текста, но и в выполнении сложных аналитических задач. Их возвращение на рынок, несомненно, усилит конкуренцию в сфере искусственного интеллекта. Ожидается, что для пользователей и ИТ-специалистов из Узбекистана эти модели также скоро станут доступны через глобальные платформы.

В настоящее время Anthropic готовит окончательные данные по срокам полного восстановления моделей. Компания сообщила, что в ближайшие дни выпустит дополнительное заявление по технической документации и условиям использования. Это откроет двери для новых возможностей в экосистеме искусственного интеллекта.