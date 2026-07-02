Samsung Galaxy Z Fold 8 впервые сравнили с Galaxy S26 Ultra

Южнокорейский технологический гигант Samsung активно работает над своим следующим складным флагманом — Galaxy Z Fold 8. Несмотря на то, что до официальной презентации устройства еще далеко, в сети появились первые рендеры нового смартфона. Эти изображения раскрыли серьезные изменения в дизайне и пропорциях экрана. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

На новых изображениях, опубликованных инсайдерами, модель Galaxy Z Fold 8 показана рядом с еще одним ожидаемым флагманом компании — Galaxy S26 Ultra. По данным ixbt.com, эти сравнительные изображения дают четкое представление о габаритах смартфона как в закрытом, так и в открытом состоянии. Самым примечательным является то, что внешний экран нового складного устройства значительно расширился.

Революционные изменения в пропорциях экрана

На протяжении многих лет пользователи жаловались на чрезмерную узость внешнего экрана в серии Galaxy Z Fold. Новые рендеры показывают, что Samsung наконец нашла решение этой проблемы. Внешний дисплей модели Galaxy Z Fold 8 сделан шире по сравнению с предыдущими поколениями. В результате в закрытом состоянии смартфон стал ближе к традиционным моноблочным устройствам, в частности к модели Galaxy S26 Ultra, но выглядит более компактным.

При раскрытии устройства пользователя встречает огромный внутренний дисплей. Увеличенная площадь экрана приведена к более удобному формату для работы в режиме многозадачности (multitasking), просмотра видео и одновременного использования нескольких приложений. Оба экрана, согласно современным требованиям дизайна, имеют небольшое круглое выреза под селфи-камеры.

Дата презентации и ожидания

На рынке смартфонов Узбекистана складные модели бренда Samsung всегда пользовались высоким авторитетом. Эти изменения в модели Galaxy Z Fold 8, несомненно, повысят удобство использования устройства в повседневной жизни и для местных пользователей. В частности, расширение внешнего экрана позволит выполнять многие операции, не раскрывая смартфон.

Согласно имеющейся информации, Samsung планирует провести официальную премьеру новой серии Galaxy Z Fold 8 22 июля следующего года. До этой даты ожидается утечка большего количества данных о технических характеристиках, процессоре и камерах устройства. Пока же эти изменения в дизайне свидетельствуют о том, что Samsung предпринимает серьезные шаги для сохранения лидерства на рынке складных смартфонов.