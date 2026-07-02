Meta представила приложение Покет для создания игр с помощью ИИ

·26·Технологии
Meta представила приложение Покет для создания игр с помощью ИИ

Один из крупнейших технологических гигантов мира, компания Meta, анонсировала свой новый проект на базе искусственного интеллекта — приложение Покет. Эта платформа позволяет пользователям создавать небольшие интерактивные приложения и игры с помощью простых текстовых запросов (промптов) без необходимости написания сложного программного кода. Этот шаг является важной частью стратегии Meta по интеграции ИИ в повседневные развлекательные сферы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Приложение Покет стало результатом работы команды платформы Гизмо, которую Meta приобрела в начале этого года. Интерактивные проекты, созданные внутри приложения, называются «гизмос». Пользователи могут не только воплощать в жизнь свои идеи, но и просматривать ленту игр и мини-приложений, созданных другими авторами, а также тестировать их. Это превращает платформу в своеобразную социальную игровую площадку.

Известный инсайдер и инженер по программному обеспечению Алессандро Палуцци одним из первых заметил появление этого приложения в магазине Google Play. По данным аналитической компании Аппфигурес, Покет на самом деле был загружен в App Store и Google Play еще в конце июня, однако компания официально не анонсировала его широкой публике. Это свидетельствует о том, что Meta пока держит проект на стадии тестирования.

Слияние ИИ и творчества

Интерфейс и функциональные возможности Покет очень напоминают приложение Гизмо. Пользователь в текстовой форме описывает, какая игра или интерактивная страница ему нужна, а алгоритмы Meta AI на основе этого описания формируют готовый продукт. Эта технология значительно снижает порог входа в игровую индустрию, позволяя каждому владельцу смартфона почувствовать себя разработчиком или дизайнером.

В последнее время Meta активно работает над популяризацией творческих инструментов на базе ИИ. Ранее компания реализовала такие проекты, как создание изображений через Meta AI, генерация видео с помощью приложения Вибес и добавление интеллектуальных функций в видеоредактор Эдитс. Покет становится логическим продолжением этой экосистемы, позволяя пользователям перейти от статического контента к интерактивному.

Безусловно, подобные приложения будут интересны и пользователям из Узбекистана. В то время как аудитория мобильных игр и социальных сетей в нашей стране растет, инструменты творчества, не требующие сложных знаний, могут стать популярными среди молодежи. Хотя Meta пока не дала официальных комментариев по поводу Покет, тот факт, что приложение Гизмо в свое время было скачано более 600 тысяч раз и понравилось 98% пользователей, указывает на блестящее будущее нового проекта.

MetaPocketИскусственный ИнтеллектМобильные ИгрыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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