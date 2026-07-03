Компания Anthropic может разработать собственные чипы для ИИ совместно с Samsung

Anthropic, один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта (AI), делает важный шаг на пути к обеспечению своей аппаратной независимости. По сообщению издания The Information, компания в настоящее время ведет переговоры с южнокорейским технологическим гигантом Samsung о совместном производстве чипов нового поколения. Этот стратегический шаг направлен на решение проблемы дефицита чипов в отрасли и снижение зависимости от крупных поставщиков, таких как NVIDIA. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

На данный момент Anthropic еще не пришла к окончательному решению относительно технических характеристик нового процессора, способа его размещения на серверах или конкретных вычислительных задач, которые он будет выполнять. Тем не менее, установление контактов с Samsung свидетельствует о серьезном стремлении компании создать собственную технологическую экосистему. Представители Anthropic в комментарии для TechCrunch подчеркнули, что диверсифицированная аппаратная база, включающая чипы Google, Amazon и NVIDIA, по-прежнему остается приоритетом для компании.

Конкуренция и рыночная конъюнктура

Данная инициатива Anthropic может стать ответом на последние проекты ее основного конкурента — OpenAI. Напомним, что на прошлой неделе OpenAI объявила о разработке собственного чипа под названием «Jalapeño» в сотрудничестве с Broadcom. Ожидается, что этот чип превзойдет других конкурентов по энергоэффективности. Поэтому Anthropic также ищет собственные решения, чтобы не отстать в этой гонке.

В настоящее время NVIDIA является абсолютным лидером в индустрии чипов, однако многие AI-компании стремятся создать уникальные аппаратные средства для своих специфических вычислительных задач. Google и Amazon уже предлагают специализированные чипы TPU (Tensor Processing Unit) в рамках своих облачных сервисов. Anthropic же намерена укрепить свои позиции в этом направлении через партнерство с Samsung.

Роль компании Samsung

Samsung на рынке AI-чипов является не просто производителем, а важным стратегическим партнером. Компания уже поставляет чипы для NVIDIA и одновременно использует программное обеспечение NVIDIA в своих производственных процессах. По имеющимся данным, две компании работают над строительством завода по производству чипов для искусственного интеллекта в Южной Корее. Кроме того, Samsung вела переговоры с Google о производстве чипов.

Для пользователей из Узбекистана и местного IT-сектора подобные новости означают новый этап глобальной технологической гонки. Скорость работы и эффективность моделей искусственного интеллекта (например, Claude) напрямую зависят от этих чипов. Если сотрудничество Anthropic и Samsung завершится успехом, это может привести к дальнейшему удешевлению и популяризации AI-сервисов в будущем.

Подводя итог, план Anthropic по созданию собственных чипов является не только технической необходимостью, но и шагом к стратегической независимости. Работа с таким опытным партнером, как Samsung, поможет компании найти свое место на рынке, где доминирует NVIDIA. Хотя точные сроки и технические детали проекта пока не раскрыты, ожидается, что это партнерство полностью изменит AI-инфраструктуру в ближайшие годы.